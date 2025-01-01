新年広告ビデオメーカー: 驚くべき広告を瞬時に作成
オンラインビデオエディターを使用して、パーソナライズされたマーケティングビデオを作成しましょう。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスして、メッセージをカスタマイズし、ソーシャルシェアを促進します。
新年の抱負に対する解決策を求める潜在顧客向けに、販売促進を目的とした45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。モダンで希望に満ちたビジュアルスタイルを採用し、モチベーションを高めるナレーションと洗練されたトランジションを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、魅力的なスクリプトを効率的に広告に変換し、主要な利点を強調します。
内部チームメンバーや親しい友人、家族向けに、過去の成果と未来の抱負を振り返る60秒のノスタルジックな新年の振り返りビデオを制作してください。ビデオは感傷的なトーンで、心を高揚させる背景音楽と個人的なメディアを含めます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を統合して、大切な写真やビデオクリップをシームレスに含め、瞬時に共有できる思い出に残るスライドショーメーカー体験を提供します。
一般の人々を対象にした15秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを作成し、エキサイティングな新年のイベントやセールを発表し、トラフィックとエンゲージメントを増やします。このクイック広告は、速いペースで注目を集めるビジュアルスタイルとエキサイティングな効果音、明確な行動喚起を特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を取り入れて、メッセージをダイナミックに伝え、新年の広告を際立たせます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして素晴らしい新年広告ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのオンラインビデオエディターは、直感的なツールとカスタマイズ可能な新年ビデオテンプレートを使用して、魅力的な新年広告を簡単に作成します。メディアライブラリ、テキストアニメーション、背景音楽を活用して、マーケティングビデオを手軽に制作し、クリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenを使用してAIで新年のビデオ挨拶をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ユニークな新年ビデオをカスタマイズすることができます。カスタムアニメーション、ストック画像、エフェクトを簡単に追加して、ホリデービデオメッセージを本当にパーソナライズします。
HeyGenが効率的な新年広告ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力な新年広告ジェネレーターとして機能し、ドラッグアンドドロップ機能、事前に作成されたスライド、ブランドコントロールを備えており、ビデオ作成を効率化します。ソーシャルシェアに適した高解像度のMP4ビデオをエクスポートします。
HeyGenは新年ビデオのための幅広いマルチメディアをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenの強力なメディアライブラリは、マルチメディアファイルの広範なサポートを提供し、画像、音楽、広告シーンの映像を新年ビデオに組み込むことができます。簡単に魅力的なビデオモンタージュやスライドショーを作成できます。