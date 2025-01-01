新しいユーザーガイドビデオメーカーで魅力的なガイドを作成
強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なステップバイステップのユーザーガイドに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、90秒のプロフェッショナルな製品オンボーディングビデオを開発し、HeyGenを使用して魅力的なチュートリアルを作成する方法を示します。リアルなAIアバターの統合を強調するスリークでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた明瞭なAI生成のナレーションと現代的な企業サウンドトラックで製品機能を効果的に紹介します。
教育者やトレーナー向けに、詳細なステップバイステップのユーザーガイドを作成するための2分間の指導ビデオを制作します。明確で詳細かつ視覚的に正確な美学に焦点を当て、アクセシビリティのための字幕/キャプションの有用性を強調し、落ち着いた明瞭なナレーションと最小限のバックグラウンドサウンドで最大の明瞭さと効果的な情報伝達を確保します。
効率とブランドの一貫性を重視するコンテンツクリエイターや企業コミュニケーター向けに、45秒の活気あるオンラインビデオメーカーショーケースを作成します。このビデオは、HeyGenのプロフェッショナルテンプレートがコンテンツ作成を効率化する方法を強調し、現代的で適応性のあるテンプレート駆動のビジュアルスタイルを採用し、創造的な可能性を伝えるためにアップビートでインスパイアリングなナレーション生成を補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオを作成しますか？
HeyGenは強力な生成AIプラットフォームとして、ユーザーがテキストスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。リアルなAIアバターとAI生成のナレーションをシームレスに統合し、効率的に魅力的なコンテンツを制作します。
HeyGenにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートやロゴや企業カラーを組み込むための強力なブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズをユーザーに提供します。これにより、カスタマイズされたビデオドキュメントや製品オンボーディング資料を作成できます。
HeyGenのビデオは異なるプラットフォームやオーディエンスに適応できますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズや自動生成の字幕/キャプションを通じて広範な互換性を確保しています。これらの技術的な機能は、世界中で魅力的なチュートリアルやユーザーガイドを提供するために重要です。
HeyGenは効率的な技術ビデオ制作をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストから直接作成することで、ハウツービデオや新しいユーザーガイドコンテンツの制作を効率化します。その生成AIプラットフォームは、複雑な編集ツールの必要性を減らし、迅速なテキストからビデオへの変換に焦点を当てています。