簡単なオンボーディングのための新規ユーザーガイドビデオジェネレーター
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、AIビデオジェネレーターでプロフェッショナルなユーザーガイドを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
内部技術チーム向けに、重要なシステムメンテナンス手順をカバーする90秒の詳細な標準作業手順（SOP）ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは非常に指導的で、正確な画面録画と画面上の注釈を利用し、落ち着いた情報提供的なナレーションを組み合わせます。この「SOPs」ビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能に大きく依存し、手続き文書から直接派生した正確なナレーションを確保し、技術ガイダンスの作成を効率化します。
開発者や技術コンテンツクリエイターを対象に、新しいAPIの高度な機能を紹介する2分間の機能ウォークスルービデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは高精細で、鮮明なコード例と動的なデータビジュアライゼーションを特徴とし、正確で技術的に明確なナレーションと包括的な「字幕/キャプション」でアクセシビリティを補完します。この「AIビデオジェネレーター」出力は、複雑なインタラクションを強調し、技術的なオーディエンスに共鳴する「高品質ビデオ出力」を保証します。
既存のユーザーに特定の新機能を説明するために、製品マネージャー向けの45秒のクイック説明ビデオを開発してください。ビジュアルトーンはエネルギッシュで簡潔であり、製品のスクリーンショット間の動的なトランジションと親しみやすい「デジタルアバター」プレゼンターを利用し、アップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックに設定されています。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」機能を活用して、複雑な更新を消化しやすくする「新規ユーザーガイドビデオジェネレーター」コンテキストで、機能の利点を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI生成ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、生成AIプラットフォームを活用してAIでビデオを作成、編集、強化します。AIアバターと強力なテキストビデオジェネレーター機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、ビデオ制作のワークフローを簡素化します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ出力のためにデジタルアバターとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはデジタルアバターをカスタマイズするための包括的な編集ツールを提供し、ロゴや色などの特定のブランディングコントロールを統合することができます。これにより、すべての高品質ビデオ出力が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenの音声生成とスクリプトからのビデオ編集の技術的な能力は何ですか？
HeyGenはネイティブAI生成音声を備えており、スクリプトをビデオにシームレスに変換します。プラットフォームはスクリプトを編集することでビデオを編集する技術的プロセスを簡素化し、対話やナレーションのための効率的なテキストビデオ生成を提供します。
HeyGenからのさまざまなプラットフォーム向けの高品質ビデオ出力はどのようなものですか？
HeyGenは、ソーシャルメディアビデオを含む多様なアプリケーションに適した高品質ビデオ出力を提供します。ユーザーは、異なるプラットフォーム向けにAI生成ビデオを簡単に調整し、優れたビジュアル忠実度を維持しながら、アスペクト比のリサイズやエクスポートオプションを利用できます。