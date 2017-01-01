オンボーディングを革新：新しいソフトウェアオンボーディングビデオメーカー

パーソナライズされたオンボーディングビデオでユーザーを引き付けます。AIアバターを活用して、明確で一貫したトレーニングを提供し、離脱を減少させます。

新しいSaaSユーザー向けに、ソフトウェアの主要機能を紹介する45秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、鮮明なアニメーションと画面上のテキストハイライトを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用したエネルギッシュなAIナレーションで、親しみやすくアプローチしやすいトーンを確保します。

サンプルプロンプト1
既存のユーザーを対象に、新しくリリースされたアプリケーション内の機能について学ぶための60秒の製品デモビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、UI/UXを直接的に強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて正確で一貫したナレーションを行います。
サンプルプロンプト2
潜在的な顧客を対象にした90秒のアニメーション説明ビデオを制作し、新しいソフトウェアオンボーディングビデオメーカーの複雑なソフトウェアコンセプトを簡素化します。ダイナミックでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、魅力的なモーショングラフィックスを利用して、HeyGenのAIアバターを使用して視覚的に魅力的で人間らしい方法で重要な情報を提示します。
サンプルプロンプト3
B2Bソフトウェアクライアント向けに30秒の顧客オンボーディングビデオを設計し、初期設定と利点に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはブランドガイドラインに一致し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用してカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用し、アクセシビリティと多様なオーディエンスへのリーチをサポートする明確で簡潔な字幕を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新しいソフトウェアオンボーディングビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成します。私たちの直感的なプラットフォームはビデオ作成を簡素化し、複雑な機能をわかりやすく説明し理解しやすくします。

1
Step 1
オンボーディングビデオスクリプトを作成
新しいユーザーガイドの重要な情報をまとめます。"スクリプトからのテキストビデオ"機能を活用して、コンテンツを動的なシーンに簡単に変換し、ソフトウェアオンボーディングビデオの核を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択してカスタマイズ
多様な"AIアバター"から選択してコンテンツを提示し、指導ビデオに人間的な要素を加えます。広範なライブラリを使用してシーンをカスタマイズし、ソフトウェアの機能を視覚的に説明します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
作成物をブランドの美学に合わせてパーソナライズします。強力な"ブランディングコントロール"を利用して、会社のロゴ、特定の色、フォントを組み込み、プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを確保します。
4
Step 4
オンボーディングビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、最終レビューを行います。その後、"アスペクト比のリサイズとエクスポート"機能を使用して、高品質のオンボーディングビデオをさまざまな形式でダウンロードし、新しいユーザーと共有する準備を整えます。

使用例

迅速なソフトウェア機能デモを制作

新しいソフトウェアの短く魅力的なビデオクリップと機能デモを迅速に作成し、複雑な機能を簡素化し、ユーザーの習熟度を加速させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを使用して、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのクリエイティブエンジンは完全なカスタマイズを可能にし、新しいユーザーや従業員を引き付けるコンテンツを確実にします。

HeyGenが新しいソフトウェアのオンボーディングビデオメーカーとして効果的な理由は何ですか？

HeyGenはテキストスクリプトをAI音声と字幕付きの洗練されたビデオに変換することで、ソフトウェアオンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。このスクリプトからのテキストビデオ機能により、高度なビデオ編集スキルがなくても、プロフェッショナルで明確な製品ウォークスルーを作成できます。

HeyGenでオンボーディングビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、一貫したビジュアルストーリーテリングをビデオ全体に組み込むことができます。これにより、すべてのアニメーションオンボーディングビデオがブランドアイデンティティを強化し、統一されたユーザー体験を提供します。

HeyGenはオンボーディングコンテンツ以外のビデオタイプの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは新しいソフトウェアオンボーディングビデオだけでなく、多用途なビデオ作成ツールです。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、さまざまなコミュニケーションニーズに対応する高品質な説明ビデオ、製品デモビデオ、トレーニングビデオを簡単に制作できます。