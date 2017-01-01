オンボーディングを革新：新しいソフトウェアオンボーディングビデオメーカー
パーソナライズされたオンボーディングビデオでユーザーを引き付けます。AIアバターを活用して、明確で一貫したトレーニングを提供し、離脱を減少させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーを対象に、新しくリリースされたアプリケーション内の機能について学ぶための60秒の製品デモビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、UI/UXを直接的に強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて正確で一貫したナレーションを行います。
潜在的な顧客を対象にした90秒のアニメーション説明ビデオを制作し、新しいソフトウェアオンボーディングビデオメーカーの複雑なソフトウェアコンセプトを簡素化します。ダイナミックでイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、魅力的なモーショングラフィックスを利用して、HeyGenのAIアバターを使用して視覚的に魅力的で人間らしい方法で重要な情報を提示します。
B2Bソフトウェアクライアント向けに30秒の顧客オンボーディングビデオを設計し、初期設定と利点に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはブランドガイドラインに一致し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用してカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用し、アクセシビリティと多様なオーディエンスへのリーチをサポートする明確で簡潔な字幕を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリを使用して、魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのクリエイティブエンジンは完全なカスタマイズを可能にし、新しいユーザーや従業員を引き付けるコンテンツを確実にします。
HeyGenが新しいソフトウェアのオンボーディングビデオメーカーとして効果的な理由は何ですか？
HeyGenはテキストスクリプトをAI音声と字幕付きの洗練されたビデオに変換することで、ソフトウェアオンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。このスクリプトからのテキストビデオ機能により、高度なビデオ編集スキルがなくても、プロフェッショナルで明確な製品ウォークスルーを作成できます。
HeyGenでオンボーディングビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、一貫したビジュアルストーリーテリングをビデオ全体に組み込むことができます。これにより、すべてのアニメーションオンボーディングビデオがブランドアイデンティティを強化し、統一されたユーザー体験を提供します。
HeyGenはオンボーディングコンテンツ以外のビデオタイプの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは新しいソフトウェアオンボーディングビデオだけでなく、多用途なビデオ作成ツールです。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、さまざまなコミュニケーションニーズに対応する高品質な説明ビデオ、製品デモビデオ、トレーニングビデオを簡単に制作できます。