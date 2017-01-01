新しいソフトウェアオンボーディングジェネレーター：トレーニングを簡素化

AIアバターを使用して作成された魅力的な指示ビデオで、製品の採用とユーザーの保持を向上させましょう。

新しいソフトウェアのオンボーディングジェネレーターが初期ユーザー設定をどのように効率化するかを示す1分間の技術的ウォークスルーを作成してください。ソフトウェア開発者やIT管理者を対象に、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを用いて、技術文書から直接指示コンテンツを生成する効率性を強調し、異なるAIアバターが複雑な機能を説明する様子を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

HRマネージャーやプロダクトリード向けに、専用のオンボーディングソフトウェアがユーザー採用率をどのように向上させるかを説明する90秒のエンゲージングな説明ビデオをデザインしてください。モダンでステップバイステップのビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、親しみやすいナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、強力なナレーション生成機能を活用して構造化されたオンボーディングパスを簡単に作成できることを強調します。
マーケティングチームやカスタマーサクセスリードを対象に、新しいソフトウェアのオンボーディングジェネレーターを使用してどのようにパーソナライズされたオンボーディングを実現できるかを強調する45秒のブランドショーケースビデオを制作してください。洗練されたブランドビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージック、熱意あるバーチャルプレゼンターを採用し、カスタムブランド要素がAIアバターをバーチャルプレゼンターとしてシームレスに統合され、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでビジュアルの一貫性をサポートする様子を示します。
グローバル企業やD&Iイニシアチブ向けに、効果的な従業員オンボーディングプログラムがどのようにグローバルなアクセス性を確保するかを詳述する2分間の包括的なトレーニングビデオを作成してください。包括的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、明確な説明とインストゥルメンタルなバックグラウンドミュージックを特徴とし、多様な言語ニーズに対応する字幕/キャプションの重要な役割と、さまざまなプラットフォームやデバイスでコンテンツを展開するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新しいソフトウェアオンボーディングジェネレーターの仕組み

強力なAI駆動のジェネレーターで、新しいソフトウェアのための魅力的で情報豊富なオンボーディングビデオを簡単に作成します。

Step 1
スクリプトを貼り付ける
オンボーディングスクリプトやコンテンツを貼り付けて開始します。プラットフォームは、スクリプトからテキストを音声に変換する技術を活用して、テキストを話し言葉に変換します。
Step 2
プレゼンターを選択する
多様なAIアバターライブラリからバーチャルプレゼンターを選び、新しいソフトウェアをユーザーに案内します。
Step 3
テンプレートでカスタマイズ
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用してビデオを強化し、関連するビジュアルやブランド要素を追加してオンボーディング体験をパーソナライズします。
Step 4
生成とエクスポート
ビデオを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比で生成およびエクスポートし、即時展開のための魅力的な指示ビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な指示ビデオを迅速に生成

スクリプトを瞬時に魅力的な指示ビデオに変換し、ユーザーに対して明確で効果的なソフトウェアトレーニングを保証します。

よくある質問

HeyGenはどのような技術を使用して新しいソフトウェアのオンボーディングコンテンツを生成しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な指示ビデオに変換する高度なテキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを使用して、新しいソフトウェアのオンボーディング生成を革新します。私たちのプラットフォームを使用すれば、複雑な制作なしでプロフェッショナルなソフトウェアトレーニングコンテンツを迅速に作成でき、ユーザーの採用を向上させます。

HeyGenのオンボーディングビデオを自社のブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenでは、ロゴや色などのブランド要素を使用して、ユーザーオンボーディングビデオを完全にカスタマイズできます。テンプレートとシーンを活用して、ブランドを強化するパーソナライズされたオンボーディング体験を作成し、ユーザーの保持と製品の採用を向上させます。

HeyGenは従業員オンボーディングコンテンツを作成するための効率的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なオンボーディングソフトウェアとして設計されており、高品質な従業員オンボーディングとソフトウェアトレーニングビデオを生成するために非常に効率的です。バーチャルプレゼンター機能と使いやすいインターフェースにより、誰でも迅速に魅力的な指示ビデオを作成でき、貴重な時間とリソースを節約します。

HeyGenはどのようにしてオンボーディングビデオをすべてのユーザーにアクセス可能にしますか？

HeyGenは、すべてのビデオに自動的に字幕/キャプションを生成することで、さまざまな学習ニーズに対応し、アクセシビリティを優先します。さらに、プラットフォームはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、どのデバイスでもオンボーディングコンテンツが見栄え良く、完全に消費可能であることを保証し、ユーザーの採用をさらに促進します。