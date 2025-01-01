小規模ビジネスオーナーが最新のガジェットを発表するために、活気に満ちた30秒の新製品ビデオメーカーのチュートリアルを想像してください。ビデオには明るくエネルギッシュなビジュアルが特徴で、製品のクローズアップやクイックカットが含まれ、利点を説明する陽気で親しみやすいナレーションが加わります。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれた説明を魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

