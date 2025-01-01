新製品ビデオメーカー：素早く魅力的なデモを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、製品の詳細を魅力的なビデオデモに瞬時に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームが製品ビデオを効率的に拡大することを目指すために、プロフェッショナルな45秒のAI製品ビデオメーカーのデモンストレーションが必要です。このビデオは、スムーズなトランジションと控えめなアニメーションを備えたクリーンでモダンなビジュアル美学を求め、確信に満ちた明瞭なナレーションがサポートします。HeyGenのAIアバターを活用して主要な機能を紹介し、ライブタレントなしで人間のような存在感を提供して視聴者を引き付けましょう。
既存の製品リストを向上させたいeコマース起業家向けに、情報豊かな60秒の製品ビデオを作成しましょう。ビジュアルアプローチは洗練されて説明的であり、詳細な製品機能を明確な画面上のテキストで強調し、魅力的で明瞭なナレーションがバックアップします。最大限のアクセシビリティを確保するために、HeyGenの字幕/キャプションを組み込み、音声なしでも視聴者に効果的なコンテンツを提供します。
新しいアイテムに関する魅力的なコンテンツを作成するソーシャルメディアマネージャーに最適な、魅力的な15秒の製品ビデオスニペットをデザインしてみませんか？求められるスタイルは、テンポが速く、トレンディで視覚的にダイナミックであり、パンチの効いたバックグラウンドトラックと熱意ある簡潔なナレーションが含まれます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ゼロから始めることなく素晴らしいビジュアルを素早く組み立てましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI製品ビデオメーカーとして、全体の制作プロセスを大幅に簡素化します。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートを使用したドラッグ＆ドロップエディターを活用して、魅力的な製品ビデオを迅速に作成できます。私たちの高度なAIはスクリプトの作成を支援し、オンラインエディター内でコンテンツ作成を最初から最後まで効率化します。
HeyGenはAIを使用してリアルな製品デモビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIを活用して高品質な製品デモビデオを生成します。AIアバターを選択して製品を紹介し、スクリプトから直接生成された人間のようなナレーションを組み合わせることで、プロフェッショナルなAIビジュアルでマーケティングビデオを強化します。
HeyGenは製品ビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは製品ビデオをカスタマイズするための豊富な機能を提供し、ブランドのトーンに完全に一致させることができます。ブランディングコントロールを適用し、ストックメディアを統合し、動的な字幕を追加し、音楽を編集して洗練された最終製品を作成できます。多様なビデオテンプレートは、個性的なクリエイティブトレンドの基盤を提供します。
HeyGenを使用して企業はどのように製品ビデオの作成を拡大できますか？
HeyGenは強力なオンラインエディターを通じて、企業がビデオ作成を効率的に拡大することを可能にします。さまざまなマーケティングニーズに合わせて複数のビデオバリエーションを簡単に生成し、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームで簡単にダウンロードして共有できます。この合理化されたワークフローにより、増大する需要に応じた迅速なコンテンツ制作が可能になります。