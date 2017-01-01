マーケター向けの簡単な新製品ローンチビデオジェネレーター
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、製品を迅速にローンチしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
45秒の指導的でありながら魅力的なビデオを作成し、小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、当社のツールが『製品デモビデオ』をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでクリーンであり、明確な画面録画とアニメーションオーバーレイを使用し、親しみやすく自信に満ちたナレーションが入ります。HeyGenのAIアバターを利用して、視聴者に『簡単にカスタマイズ可能』な機能を案内し、迅速に高品質なデモを作成できることを理解させます。
コンテンツクリエイターや忙しいプロフェッショナル向けに、HeyGenを使って『製品ビデオメーカー』になるための簡単な旅を描く、60秒のインスパイアリングなビデオが必要です。ビジュアルスタイルは明るく、招待的で、説明的であり、シームレスなユーザーインターフェースを示し、穏やかで導くような声が入ります。この制作は、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを組み合わせて、複雑なビデオアイデアを数分で洗練された『ビデオテンプレート』に変える方法を強調します。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシー向けに、15秒のプロモーションビデオを作成し、『AIビデオジェネレーター』の機能を強化する新機能を発表します。ビジュアルスタイルはダイナミックで注目を集めるもので、大胆なテキストアニメーションとクイックカットを特徴とし、人気のあるトレンドのバックグラウンドミュージックが流れます。ビデオは、HeyGenの自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用し、さまざまなソーシャルプラットフォームでの最大のリーチとインパクトを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な新製品ローンチビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、強力な新製品ローンチビデオジェネレーターとしてプロセスを簡素化します。AIを活用して、コンセプトから完成までのビデオストーリーテリングを効率化し、ユーザーが簡単に魅力的な製品ビデオを作成できるようにします。
HeyGenはテキストだけでAI製品ビデオを生成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIを活用してシームレスなテキストからビデオへの作成を可能にし、スクリプトをプロフェッショナルなAI製品ビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、簡単にカスタマイズしてビジョンを実現することを可能にします。
HeyGenはインパクトのある製品デモビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターや多様なビデオテンプレートを含む製品デモビデオのための広範なカスタマイズを提供します。バックグラウンドミュージックを統合し、ブランディングコントロールを適用し、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してプロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを作成できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの製品ビデオのコスト効率の良いスケーリングをどのように可能にしますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア向けの製品ビデオや説明ビデオのコスト効率の良いスケーリングを促進します。さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを含む効率的なワークフローにより、コンテンツがどのプラットフォームでも最適化され、リーチを最大化します。