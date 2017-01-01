30秒のインパクトのあるビデオを想像してください。これは、技術愛好家や新しいものを探求するアーリーアダプター向けに設計された画期的な新製品ローンチビデオジェネレーターを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、ダイナミックなトランジションとハイテクグラフィックスを特徴とし、現代的なエレクトロニックサウンドトラックが伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用し、創造を容易にする『AI製品ビデオジェネレーター』の側面を強調します。

ビデオを生成