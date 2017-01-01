新しいプロセストレーニングメーカー：簡単なコース作成

直感的なオーサリングツールで従業員トレーニングコースを迅速にデザインし、AIアバターでコンテンツを生き生きとさせましょう。

社内教育を効率化することを想像してください。この45秒のビデオは、HRマネージャーやトレーニングコーディネーターを対象に、トレーニングコースのコンテンツを簡単に作成する方法を紹介します。プロフェッショナルなビジュアルスタイルとクリーンなグラフィック、魅力的なナレーションで、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能が新しいプロセストレーニングメーカーにどのように役立つかを効果的に強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
効率的な従業員トレーニングの力を発見してください。60秒のビデオは、中小企業のオーナーや部門長を対象に、最先端の従業員トレーニングソフトウェアを使用して、チームが魅力的なトレーニングモジュールを構築する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で活気があり、多様なAIアバターがコンテンツを生き生きとさせます。
サンプルプロンプト2
チームが常に必要な知識を最新の状態に保つことを保証します。コンプライアンスオフィサーや教育者向けに、この30秒の情報ビデオは、特にコンプライアンス研修のための重要なオンライン研修コースを提供する方法を簡潔に紹介します。ビジュアルスタイルは直接的で、明確な字幕/キャプションがアクセシビリティと理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
学習開発における創造性を解き放ちましょう。コンテンツクリエイターやL&Dスペシャリスト向けに設計されたこの50秒のクリエイティブビデオは、直感的なオーサリングツールのシンプルさを示し、コーステンプレートの多様性を強調します。イラスト的なビジュアルスタイルとサポートオーディオが、HeyGenのテンプレートとシーンがコンテンツ作成を加速する方法を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新しいプロセストレーニングメーカーの仕組み

直感的でAIを活用したプラットフォームで、新しいプロセスのトレーニングを効率的にデザインし、提供し、一貫した理解と迅速な採用を確保します。

1
Step 1
トレーニングコースを作成する
プラットフォーム内で事前にデザインされたテンプレートを選択するか、ゼロから始めます。直感的なツールと事前構築された「テンプレートとシーン」を活用して、「トレーニングコース」の構造を迅速にアウトライン化します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを追加する
「トレーニングモジュール」にリッチメディアを追加します。「AIアバター」を利用してテキストを動的なビデオレッスンに変換し、学習体験をインタラクティブで魅力的なものにします。
3
Step 3
ブランドの一貫性を適用する
「トレーニングドキュメント」が会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにします。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して外観をカスタマイズし、トレーニング資料にプロフェッショナリズムを加えます。
4
Step 4
コースをエクスポートして共有する
コースが完成したら、「オンライン研修コース」に適したさまざまな形式で簡単に「エクスポート」します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、すべてのデバイスとプラットフォームで最適な視聴を確保し、従業員に準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニング資料を簡素化

.

複雑な新しいプロセストレーニングとドキュメントを、簡単に理解できる魅力的なビデオモジュールに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAI従業員トレーニングジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターを使った魅力的なビデオに変換することでプロセスを効率化し、新しいプロセストレーニングのための効果的なAI従業員トレーニングジェネレーターとして機能します。テンプレートを使用してトレーニングモジュールを迅速に作成し、複雑なビデオ制作なしでプロフェッショナルなオンライン研修コースを生成できます。

HeyGenはどのような種類のオンライン研修コースを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、新入社員のオンボーディングからコンプライアンス研修まで、さまざまなオンライン研修コースや従業員トレーニングモジュールを、リアルなAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの変換を使用して開発することができます。ブランドの一貫性を保ちながら、プロフェッショナルなトレーニングドキュメントを簡単に作成できます。

HeyGenは包括的な従業員トレーニングソフトウェアとして機能しますか？

はい、HeyGenは強力な従業員トレーニングソフトウェアおよび直感的なオーサリングツールとして機能し、コーステンプレートやメディアライブラリを提供してトレーニングコンテンツを迅速に作成するのに役立ちます。テキストからビデオへの機能とAIアバターがプロセス全体を簡素化し、誰でもトレーニングコースを作成できるようにします。

HeyGenはどのように学習管理システムを強化できますか？

HeyGenは、質の高いビデオベースのトレーニングドキュメントやオンライン研修コースを簡単に生成できるようにすることで、学習管理システムを補完します。これらの魅力的なトレーニングモジュールをさまざまな形式でエクスポートし、LMSに直接アップロードすることで、従業員トレーニングプログラム全体を強化します。