医療専門家向けの新規患者歓迎ビデオメーカー
新しい患者を喜ばせ、教育を強化する魅力的なオンボーディングビデオを、ダイナミックなAIアバターを通じて簡単に実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいカイロプラクティックオフィス向けに、初めての訪問者を対象とした30秒の患者オンボーディングビデオを作成してください。ビデオは明るく励みになるビジュアルスタイルで、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルな音声を持ちます。適切なビデオテンプレートを利用して、患者が初回の書類作成と最初の相談ステップを迅速に案内し、スムーズで効率的なスタートを確保します。
家族向けの小児科クリニックのために、子供とその親を対象とした60秒の歓迎ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは安心感があり遊び心があり、アニメーション要素を取り入れて体験をより親しみやすくします。この魅力的なビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して作成され、クリニックの親しみやすいスタッフと子供中心の環境を紹介し、家族がポジティブな訪問を準備できるようにします。
国際患者向けに特化した医療センターのために、40秒のプロフェッショナルな患者オリエンテーションビデオメーカーを制作してください。ビジュアルスタイルは明確で情報豊かで包括的であり、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して多様な言語背景に対応できるようにします。このビデオは、施設の主要エリアと重要な手続き情報を簡潔に説明し、センターのサービスへの安心で明確な紹介を提供するように設計されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして医療専門家が魅力的な新規患者歓迎ビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenはプロフェッショナルな新規患者歓迎ビデオの作成プロセスを簡素化します。医療専門家はAIアバター、カスタムブランディング、豊富なビデオテンプレートを利用して、新しい患者に響く高品質な患者オリエンテーションビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは患者オンボーディングビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIを活用して患者オンボーディングビデオ作成を効率化します。多様なAIアバターを使用してスクリプトからテキストをビデオに変換し、リアルなボイスオーバーを生成することで、各患者に一貫した個別の体験を提供します。
歓迎ビデオ以外に、HeyGenはどのような患者教育コンテンツを制作できますか？
HeyGenは医療専門家にとって多用途であり、さまざまな患者教育ビデオの作成を可能にします。これには、詳細な説明ビデオ、患者オリエンテーションビデオ、さらにはHIPAAおよび同意書のビデオウォークスルーが含まれ、すべてカスタムブランディングで提供されます。
HeyGenは患者オリエンテーションビデオにカスタムブランディングを許可していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、患者オリエンテーションビデオがクリニックのアイデンティティに合致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、さまざまなビデオテンプレートから選択し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。