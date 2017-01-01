新しく昇進または採用されたマネージャー向けに、会社の活気ある文化と重要な価値観を紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。このビデオは、AIアバターが視聴者を温かく招くビジュアルスタイルで案内し、現代的なアニメーション要素を取り入れた、心地よい声のナレーションを伴うもので、新しいマネージャーのオンボーディングビデオメーカーとして、スムーズな統合のための必須ツールとなります。

ビデオを生成