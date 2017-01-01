究極の新マネージャーオンボーディングビデオメーカー

AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成し、新入社員のオンボーディングプロセスを効率化します。

新しく昇進または採用されたマネージャー向けに、会社の活気ある文化と重要な価値観を紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。このビデオは、AIアバターが視聴者を温かく招くビジュアルスタイルで案内し、現代的なアニメーション要素を取り入れた、心地よい声のナレーションを伴うもので、新しいマネージャーのオンボーディングビデオメーカーとして、スムーズな統合のための必須ツールとなります。

最近オンボーディングされたマネージャーを対象に、重要なツールとリソースの簡潔なリファレンスガイドを提供する60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは、整理されたインフォグラフィックのようにクリーンで、画面上のテキストハイライトが明確であり、音声はスクリプトからのテキストをビデオに変換する情報豊かで簡潔なナレーションを特徴とし、効果的な社員トレーニングのための最もカスタマイズ可能なビデオの一つとなります。
新しいチームを率いる準備をしているマネージャー向けに、リーダーシップの期待を概説し、成功するチーム統合を促進する30秒のモチベーショナルビデオを作成してください。このビデオは、チームの相互作用を強調する動的で協力的なシーンを視覚的に示し、微妙なトランジションを取り入れています。プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで、Voiceover generationを使用して生成され、新しい社員を鼓舞し、明確な期待を設定します。
HeyGenが直感的なオンボーディングビデオメーカーおよび効率的なAIビデオジェネレーターとしてどのように役立つかを強調し、HRプロフェッショナルやL&Dチーム向けに40秒の紹介ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーン、そしてグラフィカルに魅力的であり、テンプレートとシーンを利用してコンテンツ作成の容易さを概念的に示します。活気に満ちたエネルギッシュで励みになる音声トラックが、影響力のあるバーチャルオンボーディング体験の作成を簡素化し、本当に使いやすいものにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新マネージャーオンボーディングビデオメーカーの使い方

新しいマネージャー向けの魅力的で情報豊かなオンボーディングビデオを簡単に作成します。AIを活用したプラットフォームがトレーニングを効率化し、会社文化への統合を容易にします。

Step 1
オンボーディングスクリプトを作成
統合されたAIスクリプトジェネレーターを利用して、すべての重要な情報をカバーする包括的なコンテンツを迅速に作成します。これにより、新しいマネージャーのオンボーディングビデオの構造化されたプロフェッショナルなスタートが確保されます。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリからスクリプトを伝えるアバターを選びます。これらのリアルなプレゼンターが人間味を加え、新入社員にとってより親しみやすいオンボーディングビデオを作成します。
Step 3
ビデオの外観をカスタマイズ
さまざまなビデオテンプレートとシーンから選んでビデオを強化します。会社のブランディングコントロールを使用して簡単にカスタマイズし、新入社員に会社文化を強化します。
Step 4
ビデオを生成して共有
ワンクリックで完全なオンボーディングビデオを生成します。プラットフォームが自動的にナレーション生成を処理し、オンボーディングプロセスを効率化する魅力的なビデオを簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歓迎と文化のビデオを作成

会社の文化、リーダーシップ、ビジョンを紹介する魅力的なビデオを制作し、新しいマネージャーが初日から歓迎され、統合されるようにします。

よくある質問

HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオをどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、魅力的で個別化されたオンボーディングビデオをデザインする力を提供します。これにより、バーチャルオンボーディングプロセスが効率化され、新入社員が歓迎され、情報を得られるようになります。

HeyGenが社員トレーニングのための使いやすいAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはテキストをビデオに変換し、高度なAIアバターと自然な声のナレーションを提供することで、ビデオ作成を簡素化します。その直感的なインターフェースにより、編集経験がなくても誰でもプロフェッショナルで高品質なビデオを作成できます。

HeyGenを使用して会社のブランディングを取り入れたオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはオンボーディングビデオを完全にカスタマイズすることができ、会社のロゴ、ブランドカラー、特定のメッセージを組み込むことができます。これにより、会社の文化が強化され、新入社員に一貫したブランド体験を提供します。

HeyGenは新マネージャーのオンボーディングビデオプロセスを効率化する機能を提供していますか？

はい、HeyGenはAIスクリプト生成や新マネージャーのオンボーディングビデオを効率的に作成するための幅広いビデオテンプレートなどの強力なツールを提供しています。これにより、一貫性が確保され、リーダーシップトレーニングのコンテンツ制作時間が大幅に短縮されます。