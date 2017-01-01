新入社員歓迎ビデオメーカー：即座にエンゲージ＆オンボード
最先端のAIアバターを使用して、会社の文化を高め、オンボーディングを効率化するためのパーソナライズされた歓迎ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートマーケティングエージェンシーに参加する個々の新入社員のために、30秒の「歓迎ビデオ」を作成します。このビデオは、温かく招かれるビジュアルスタイルを採用し、彼らの名前を目立たせ、チームリーダーからのスクリプトを使用したテキストからビデオへのメッセージを特徴とします。ソフトなアコースティックの背景音楽と穏やかなアニメーションが、チームへの移行の容易さを強調し、瞬時に繋がりを感じさせます。
HRチームが会社全体の福利厚生とポリシーを紹介するための、簡潔な60秒の「オンボーディングビデオメーカー」を開発します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで非常に情報豊かであり、クリーンでコーポレートなテンプレートとシーンを利用して複雑な情報を明確に提示します。このビデオは、明確なデータビジュアライゼーションと安定した権威あるトーンを取り入れ、新入社員が重要な詳細をスムーズに理解し、自信を持ってスタートできるようにします。
HRマネージャーが新入社員に異なる部門の責任者や主要なチームメンバーを迅速に紹介するための、魅力的な50秒の「歓迎ビデオ」を作成します。このビデオは、フレンドリーでダイナミックなビジュアルスタイルを持ち、笑顔の顔や協力的な環境のクイックカットを特徴とし、さまざまなチームに簡単にカスタマイズできます。熱意あるナレーション生成が各人物の短いバイオと楽しい事実を語り、即座に繋がりを育みます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにして新入社員歓迎ビデオを簡単に作成できるのですか？
HeyGenは、新入社員のためのプロフェッショナルでパーソナライズされた歓迎ビデオの作成を簡素化します。豊富なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、会社の文化を反映したユニークなメッセージを簡単に作成できます。このアプローチにより、新しい従業員が初日から価値を感じ、統合されていると感じることができます。
HeyGenはオンボーディングビデオをパーソナライズして会社の文化を紹介するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはHRチームが非常にパーソナライズされたオンボーディングビデオを作成するのを支援します。ブランドのロゴや色をブランディングコントロールを使用して簡単に組み込み、AIアバターとナレーション生成を使用してメッセージをカスタマイズし、独自の会社文化を真に反映させます。これにより、各従業員のオリエンテーションビデオがユニークなものになります。
HeyGenは従業員オリエンテーションビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからの高度なテキストからビデオへの機能を含む強力なAI機能を提供し、従業員オリエンテーションビデオを強化します。また、情報を明確かつ一貫して伝えるためのナレーション生成を利用することもでき、全体的なオンボーディングプロセスを効率化します。これらのツールにより、効率的で高品質なビデオ制作が可能になります。
HeyGenはHRチームのために歓迎ビデオの作成プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、直感的なツールとビデオテンプレートを提供することで、HRチームのための歓迎ビデオの作成を大幅に効率化します。使いやすいプラットフォームにより、魅力的なコンテンツを迅速に生成およびカスタマイズでき、貴重な時間を節約しながら、すべての新入社員にプロフェッショナルな紹介を提供します。さまざまな配信ニーズに合わせて、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単に編集およびエクスポートできます。