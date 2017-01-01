新入社員ウェルカムビデオジェネレーター：オンボーディングの効率化
直感的なテンプレートとシーンを使用して、新入社員向けの素晴らしいウェルカムビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモート社員向けに、会社の文化と初期ステップの明確な概要を必要とする60秒の包括的な「社員オンボーディングビデオ作成」ガイドが必要です。このビデオは、重要な情報を強調する画面上のテキストと、落ち着いた情報提供のナレーションを備えたクリーンでプロフェッショナルな美学を求めています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、そのナラティブを効果的に作成し、自動字幕/キャプションを通じてグローバルな視聴者に明確さを保証します。
新しいエグゼクティブ社員向けに、CEOからの直接メッセージを届ける30秒の「ウェルカムオンボーディングビデオ」を制作します。ビジュアルスタイルはエレガントでプロフェッショナルであり、洗練されたAIアバターが温かくも権威あるナレーションを提供します。カスタムスクリプトからのナレーション生成を細心の注意を払って行い、非常に洗練された影響力のある紹介を作成することで、このプロフェッショナルなオンボーディングビデオ制作を強化します。
エントリーレベルの新入社員に会社のコアバリューとチームスピリットを紹介することを目的とした50秒のダイナミックな「新入社員ビデオ」を作成することを検討してください。ビジュアルアプローチは魅力的でテンポが速く、内部のBロール映像（メディアライブラリ/ストックサポートからすぐに利用可能）をエネルギッシュなバックグラウンドミュージックとモチベーションを高めるナレーションと巧みにブレンドします。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示し、この魅力的なコンテンツをさまざまな内部コミュニケーションプラットフォームにシームレスに適応させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして新入社員向けの魅力的なウェルカムビデオの作成を効率化できますか？
HeyGenはAIオンボーディングビデオメーカーとして、新入社員向けのプロフェッショナルなウェルカムビデオをAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して迅速に生成します。これにより、社員のオンボーディングが大幅に効率化され、すべての新しいチームメンバーに一貫した魅力的な体験を提供します。
HeyGenは社員オンボーディングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは社員オンボーディングビデオに対して多様なテンプレートとシーンを活用できる広範なカスタマイズを提供します。カスタムロゴやカラーを統合してブランドの一貫性を保ち、会社のプレゼンテーションビデオが独自のアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenは大規模な組織のオンボーディングコンテンツの作成をスケールするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIビデオジェネレーターとして、オンボーディングコンテンツの作成を簡単にスケールします。強力なメディアライブラリと使いやすいビデオエディターを備えており、組織は魅力的なウェルカムビデオやトレーニングビデオを効率的に制作、更新、配信できます。
新入社員ウェルカムビデオを作成するためにHeyGenのどのコア機能が重要ですか？
影響力のある新入社員ウェルカムビデオを作成するために、HeyGenはテキスト-to-ビデオ生成、AIアバター、プロフェッショナルなナレーションを提供します。さらに、プラットフォームは字幕/キャプションとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ウェルカムオンボーディングビデオがアクセス可能で配信準備が整っています。