新入社員ウェルカムビデオジェネレーター：オンボーディングの効率化

直感的なテンプレートとシーンを使用して、新入社員向けの素晴らしいウェルカムビデオを簡単に作成しましょう。

急成長中のテックスタートアップに新しく加わる社員のために、45秒の活気あるウェルカムビデオを視覚化してください。明るくモダンなビジュアルスタイルで、アニメーショングラフィックスとフレンドリーで熱意あるナレーションを備え、興奮を効果的に伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なレイアウトを迅速に設定し、AIアバターを使用して主要なチームメンバーを紹介し、個別対応でありながらスケーラブルな「新入社員ウェルカムビデオ生成」プロセスを確立します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リモート社員向けに、会社の文化と初期ステップの明確な概要を必要とする60秒の包括的な「社員オンボーディングビデオ作成」ガイドが必要です。このビデオは、重要な情報を強調する画面上のテキストと、落ち着いた情報提供のナレーションを備えたクリーンでプロフェッショナルな美学を求めています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、そのナラティブを効果的に作成し、自動字幕/キャプションを通じてグローバルな視聴者に明確さを保証します。
サンプルプロンプト2
新しいエグゼクティブ社員向けに、CEOからの直接メッセージを届ける30秒の「ウェルカムオンボーディングビデオ」を制作します。ビジュアルスタイルはエレガントでプロフェッショナルであり、洗練されたAIアバターが温かくも権威あるナレーションを提供します。カスタムスクリプトからのナレーション生成を細心の注意を払って行い、非常に洗練された影響力のある紹介を作成することで、このプロフェッショナルなオンボーディングビデオ制作を強化します。
サンプルプロンプト3
エントリーレベルの新入社員に会社のコアバリューとチームスピリットを紹介することを目的とした50秒のダイナミックな「新入社員ビデオ」を作成することを検討してください。ビジュアルアプローチは魅力的でテンポが速く、内部のBロール映像（メディアライブラリ/ストックサポートからすぐに利用可能）をエネルギッシュなバックグラウンドミュージックとモチベーションを高めるナレーションと巧みにブレンドします。さらに、アスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を示し、この魅力的なコンテンツをさまざまな内部コミュニケーションプラットフォームにシームレスに適応させます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新入社員ウェルカムビデオジェネレーターの使い方

新入社員に温かく情報豊かなスタートを提供する、ブランドを反映した魅力的なウェルカムビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
事前にデザインされたテンプレートを選択するか、ウェルカムメッセージのスクリプトを入力します。プラットフォームがあなたのテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メッセージを伝えるAIアバターを選択するか、自分のメディアを追加します。また、豊富なメディアライブラリを活用してビデオを強化することもできます。
3
Step 3
ブランディングとオーディオをカスタマイズ
カスタムロゴとカラーを使用してブランドキットを適用し、一貫性を保ちます。自然な音声のナレーションを生成するか、自分のオーディオをアップロードして完璧なトーンを作り出します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ウェルカムビデオを確認し、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。プロフェッショナルなオンボーディングコンテンツを新入社員と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なウェルカムビデオを作成

新入社員向けに魅力的でパーソナライズされたウェルカムビデオをデザインし、彼らの旅に対する帰属意識と熱意を即座に育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして新入社員向けの魅力的なウェルカムビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenはAIオンボーディングビデオメーカーとして、新入社員向けのプロフェッショナルなウェルカムビデオをAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して迅速に生成します。これにより、社員のオンボーディングが大幅に効率化され、すべての新しいチームメンバーに一貫した魅力的な体験を提供します。

HeyGenは社員オンボーディングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは社員オンボーディングビデオに対して多様なテンプレートとシーンを活用できる広範なカスタマイズを提供します。カスタムロゴやカラーを統合してブランドの一貫性を保ち、会社のプレゼンテーションビデオが独自のアイデンティティを反映するようにします。

HeyGenは大規模な組織のオンボーディングコンテンツの作成をスケールするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIビデオジェネレーターとして、オンボーディングコンテンツの作成を簡単にスケールします。強力なメディアライブラリと使いやすいビデオエディターを備えており、組織は魅力的なウェルカムビデオやトレーニングビデオを効率的に制作、更新、配信できます。

新入社員ウェルカムビデオを作成するためにHeyGenのどのコア機能が重要ですか？

影響力のある新入社員ウェルカムビデオを作成するために、HeyGenはテキスト-to-ビデオ生成、AIアバター、プロフェッショナルなナレーションを提供します。さらに、プラットフォームは字幕/キャプションとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ウェルカムオンボーディングビデオがアクセス可能で配信準備が整っています。