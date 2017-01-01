新入社員向けチュートリアルビデオジェネレーター：社員オンボーディングを簡素化
リアルなAIアバターを使用して、魅力的な社員オンボーディングとトレーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディング時に、会社の基本的な価値観と文化を紹介する60秒の説明ビデオを開発してください。ビデオは魅力的で親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを持ち、HeyGenのAIアバターを活用して多様なチームメンバーが洞察を共有します。
新しい人事担当者向けに、会社のSOPに従って従業員記録にアクセスし更新する手順を記録した30秒のトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、明確で簡潔なビジュアルスタイルと権威あるが親しみやすい音声生成を必要とし、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを取り入れて明確さを高めます。
新しい営業アソシエイト向けに、CRMシステムの基本的なナビゲーションとリード管理機能の概要を提供する75秒の包括的な新入社員向けチュートリアルビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かにし、モダンなオーディオ背景を使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して関連するBロール映像を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングとオンボーディングのためのクリエイティブなビデオ制作をどのように強化しますか？
HeyGenはビデオ制作のアプローチを変革し、魅力的な新入社員向けチュートリアルビデオや社員オンボーディングコンテンツを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオ作成プラットフォームは、リアルなAIアバターと事前にデザインされたビデオテンプレートを活用し、プロフェッショナルなトレーニングビデオの開発プロセスを効率化します。
HeyGenを使用してカスタムAIアバターを使ったパーソナライズされたビデオ応答を作成できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムAIアバターを使用してパーソナライズされたビデオ応答を生成する力を提供します。デジタルツインのオプションも含まれており、ユニークな説明ビデオキャラクターメーカーオプションを提供し、ブランドアイデンティティを正確に反映するクリエイティブアセットを確保します。
HeyGenはビデオドキュメンテーションと説明ビデオの生成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なビデオドキュメンテーションと魅力的な説明ビデオを作成するための強力な機能を提供します。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、プロフェッショナルなAI音声を追加し、自動字幕とキャプションを含めることができ、直感的なエディター内でこれらすべてを行えます。
HeyGenは詳細なステップバイステップのユーザーガイドの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは明確なステップバイステップのユーザーガイドやSOPを開発するための理想的なAIビデオ作成プラットフォームです。強力な機能を活用して、複雑な指示を理解しやすいトレーニングビデオに変換し、視聴者に効果的なコミュニケーションと理解を提供します。