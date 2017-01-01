新入社員向け解説ビデオメーカー：オンボーディングを簡素化

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ダイナミックなビデオで新入社員のオンボーディングを効率化しましょう。

新入社員向けに、会社の文化や主要なチームメンバーを紹介する1分間のオンボーディングビデオを作成してください。人事マネージャーや人材採用スペシャリストを対象に、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルと、フレンドリーで明瞭な音声ナレーションを目指します。HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的な紹介を簡単に作成できることを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアアップデートの複雑な技術的ワークフローを説明する90秒の解説ビデオを作成してください。ITサポートスタッフとプロジェクトマネージャーを対象に、モダンでクリーン、かつ指導的なビジュアル美学を持ち、正確で情報豊富な音声ナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、正確な技術コンテンツの制作をどのように効率化するかを強調してください。
サンプルプロンプト2
四半期の成果と今後のチームの取り組みを発表する45秒の社内コミュニケーションビデオを制作してください。このビデオは全社員を対象としており、ダイナミックで簡潔、かつ視覚的に魅力的なスタイルと、アップビートな背景音楽を特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、デザインに多くの労力をかけずにプロフェッショナルな更新を迅速に組み立てる方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
データ入力とコンプライアンスのベストプラクティスを示す2分間のトレーニングビデオを作成してください。部門長や企業トレーナー向けに設計されており、情報豊かで構造化されたビジュアルスタイルと、プロフェッショナルで安心感のある音声ナレーションを備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能が、多様なグローバルワークフォースに対してアクセシビリティと明確さをどのように保証するかを示してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

新入社員向け解説ビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで、魅力的で情報豊かな新入社員向け解説ビデオを簡単に作成し、初日から新しい人材を引き付けましょう。

1
Step 1
解説ビデオのスクリプトを作成
スクリプトを書いたり貼り付けたりして始めましょう。AIを活用したビデオ作成が、新入社員向けのダイナミックな解説ビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターをビデオに追加
多様なAIアバターから選んでコンテンツを提示し、新入社員向け解説にプロフェッショナルで魅力的な顔を提供します。
3
Step 3
ブランドのアイデンティティを適用
会社のロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、新入社員向けビデオが企業イメージに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成した解説ビデオをアスペクト比のリサイズオプションでエクスポートし、新入社員を歓迎するために社内コミュニケーションチャネルでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の文化と価値観を伝える

魅力的でモチベーションを高めるビデオを使用して、新入社員に会社の文化とコアバリューを効果的に紹介し、つながりを育みます。

よくある質問

HeyGenはAIを活用した解説ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用したビデオ作成を通じて、スクリプトをプロフェッショナルな解説ビデオに変換します。AIアバターとダイナミックなシーンを特徴とするこのテキストビデオ機能は、ユーザーフレンドリーなインターフェースと組み合わせて、魅力的な解説ビデオの迅速な作成をどなたでも簡単に行えるようにします。

HeyGenはパーソナライズされたコンテンツのためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？

HeyGenは強力なビデオ編集機能を提供し、ユーザーが解説ビデオのテンプレートをカスタマイズし、音声ナレーションを追加し、ブランド要素を組み込むことを可能にします。字幕/キャプションやドラッグ＆ドロップエディターのような機能を活用して、高度にパーソナライズされたデモンストレーションや社内コミュニケーションビデオを制作できます。

HeyGenは新入社員向け解説ビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは新入社員向け解説ビデオメーカーとして優れており、魅力的なオンボーディングコンテンツやトレーニングビデオの作成を簡素化します。AIを活用したビデオ作成ツールにより、プロフェッショナルでダイナミックな指導ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオ編集の経験がないユーザーにも適していますか？

はい、HeyGenはビデオ編集の経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツ作成を可能にするユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。プラットフォームの直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富な解説ビデオテンプレートのライブラリにより、ユーザーは高品質なアニメーションビデオを簡単に作成できます。