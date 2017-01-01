新入社員説明動画ジェネレーターで社員を迅速にオンボード
テキストから動画への変換を使用して、社員のオンボーディングとHRトレーニングのための魅力的なアニメーション説明動画を瞬時に作成し、シームレスな内部コミュニケーションを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的な会社の方針や新しいツールを明確にするための30秒の内部コミュニケーション動画を作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを実現し、簡潔なスクリプトをテキストから動画に変換して、全社員に迅速に配信します。
特定の部門の役割と主要なチームメンバーを新入社員に紹介する60秒のアニメーション説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはフレンドリーでイラスト的であり、メディアライブラリから関連するストック素材を取り入れ、アクセシビリティを高めるために字幕を含め、HRトレーニングを強化します。
社内共有および潜在的な外部採用のためのダイナミックな20秒の企業文化ハイライトをデザインしてください。多様なビデオスタイルを取り入れ、ユニークな特典やチームイベントを素早く紹介し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにし、現代的なタッチとしてAIアバターを起用する可能性もあります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは新入社員説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが「AIアバター」とさまざまな「テンプレート」を使用して魅力的な「新入社員説明動画」を迅速に生成できるようにします。「テキストから動画への作成」機能により、「社員のオンボーディング」に特化した高品質な「アニメーション説明動画」を効率的に制作し、「内部コミュニケーション」を強化します。
HeyGenは説明動画のためにどのようなクリエイティブなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーを使用して「説明動画」をカスタマイズできる強力な「ブランディングコントロール」を提供します。これにより、動画コンテンツが会社の「多様なビデオスタイル」と完全に一致し、広範なデザイン経験を必要とせずにプロフェッショナルな「動画制作」を強化します。
HeyGenはアニメーション説明動画の制作を誰にでもアクセス可能にしますか？
はい、HeyGenは直感的な「ドラッグ＆ドロップインターフェース」と強力な「テキストから動画への作成」機能で「アニメーション説明動画」の制作を簡素化します。高度な「AIビデオプラットフォーム」として、ユーザーは事前のビデオ編集の専門知識がなくても「ナレーション」やプロフェッショナルな「説明動画」を簡単に生成できます。
HeyGenはHRトレーニングや内部コミュニケーション動画に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な「HRトレーニング」や「内部コミュニケーション」動画を作成するための理想的なツールです。「AIアバター」と自然な「ナレーション」を活用して、「社員のオンボーディング」や教育的な「説明動画」を開発し、チームに情報を効果的に伝えることができます。