新入社員向けに45秒のウェルカムビデオを作成し、バーチャルな「新入社員コーチビデオメーカー」として機能するように設計します。この重要なオンボーディングビデオは、会社の主要な価値観と初期のステップを紹介し、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で励みになる音声トーンで、新入社員のターゲットオーディエンスに直接語りかけます。HeyGenのAIアバターを活用して、この紹介を親しみやすく魅力的にすることができます。

ビデオを生成