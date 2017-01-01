シームレスな社員オンボーディングのための新入社員コーチビデオメーカー
AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを作成し、新入社員のオンボーディングとトレーニングを加速させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内チームに新しいソフトウェア機能を説明するための60秒のトレーニングビデオを作成することは、従業員の成長にとって重要です。すべての従業員を対象としたこのビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いた明瞭な音声で最大限の理解を促進します。このビデオにはHeyGenの自動字幕を組み込み、視聴者がどのような環境でも簡単にフォローできるように、アクセシビリティと明確さを確保します。
最近の会社の成果と今後のチームイベントを紹介するダイナミックな30秒のビデオで従業員のエンゲージメントを高めましょう。この活気に満ちたビジュアルスタイルは、エネルギッシュでポジティブな音声サウンドトラックと相まって、現在のスタッフや社内コミュニケーションに最適です。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用することで、迅速かつ効果的なHRビデオを作成できます。
重要な経営者メッセージのために、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成する方法を示す洗練された90秒のビデオを制作し、すべての社内外のステークホルダーを対象とします。ビジュアルプレゼンテーションは、洗練された企業の美学を求め、力強くも安心感のある音声トーンと組み合わせ、高品質なビデオ制作基準に合わせる必要があります。HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能により、この重要なコミュニケーションのために一貫性のある高品質なナレーションを確保できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員のオンボーディングとトレーニングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、魅力的な新入社員のオンボーディングとトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、従業員のエンゲージメントを向上させ、HRビデオ制作を効率化します。
HeyGenがプロフェッショナルなビデオ作成において強力なツールである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的なビデオエディター、豊富なテンプレート、先進的なAIビデオツールを提供することで、プロフェッショナルなビデオ作成を簡素化します。スクリプトを自動字幕と高品質なボイスオーバーを備えた洗練されたビデオコンテンツに迅速に変換できます。
HeyGenは採用ビデオやHRコンテンツのためにAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはダイナミックな採用ビデオやさまざまなHRコンテンツに最適なリアルなAIアバターを作成することを専門としています。これらのAIアバターは、一貫性のあるパーソナライズされたメッセージを届け、従業員のエンゲージメント戦略を強化します。
HeyGenは包括的なビデオ編集とブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを含むビデオ制作のための強力なツールを提供する完全なビデオ編集ソフトウェアとして機能します。その多様な機能により、アスペクト比の簡単なリサイズや豊富なメディアライブラリへのアクセスが可能です。