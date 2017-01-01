シームレスな社員オンボーディングのための新入社員コーチビデオメーカー

AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを作成し、新入社員のオンボーディングとトレーニングを加速させましょう。

新入社員向けに45秒のウェルカムビデオを作成し、バーチャルな「新入社員コーチビデオメーカー」として機能するように設計します。この重要なオンボーディングビデオは、会社の主要な価値観と初期のステップを紹介し、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で励みになる音声トーンで、新入社員のターゲットオーディエンスに直接語りかけます。HeyGenのAIアバターを活用して、この紹介を親しみやすく魅力的にすることができます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チームに新しいソフトウェア機能を説明するための60秒のトレーニングビデオを作成することは、従業員の成長にとって重要です。すべての従業員を対象としたこのビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いた明瞭な音声で最大限の理解を促進します。このビデオにはHeyGenの自動字幕を組み込み、視聴者がどのような環境でも簡単にフォローできるように、アクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
最近の会社の成果と今後のチームイベントを紹介するダイナミックな30秒のビデオで従業員のエンゲージメントを高めましょう。この活気に満ちたビジュアルスタイルは、エネルギッシュでポジティブな音声サウンドトラックと相まって、現在のスタッフや社内コミュニケーションに最適です。HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを活用することで、迅速かつ効果的なHRビデオを作成できます。
サンプルプロンプト3
重要な経営者メッセージのために、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成する方法を示す洗練された90秒のビデオを制作し、すべての社内外のステークホルダーを対象とします。ビジュアルプレゼンテーションは、洗練された企業の美学を求め、力強くも安心感のある音声トーンと組み合わせ、高品質なビデオ制作基準に合わせる必要があります。HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能により、この重要なコミュニケーションのために一貫性のある高品質なナレーションを確保できます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新入社員コーチビデオメーカーの使い方

AIアバター、カスタムスクリプト、プロフェッショナルな編集ツールを使用して、魅力的で一貫性のある新入社員コーチングビデオを簡単に作成し、シームレスなオンボーディング体験を提供します。

1
Step 1
AIコーチとテンプレートを選択
コーチを表現するための多様なAIアバターライブラリから選択します。その後、トレーニングに合わせた事前デザインのテンプレートを選び、完璧なシーンを設定します。
2
Step 2
カスタムコーチングスクリプトを書く
コーチングメッセージを直接入力するか、既存のスクリプトを貼り付けて入力します。プラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、あなたの言葉を明確かつ一貫性のある形で実現します。
3
Step 3
ブランディングと音声で強化
カスタムロゴやカラーを含む会社のブランディングコントロールでビデオをパーソナライズし、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持します。また、自然な音声のボイスオーバーを生成して、インパクトのある配信を実現します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
最終化したら、高品質なコーチングビデオを簡単に生成します。新入社員が視聴するプラットフォームに完璧に適合するように、さまざまなアスペクト比でエクスポートできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな新入社員コーチングビデオを作成

.

新入社員に力強くモチベーションを高めるコーチングコンテンツを提供し、彼らの旅の始まりをポジティブでエンゲージメントの高いものにします。

background image

よくある質問

HeyGenは新入社員のオンボーディングとトレーニングビデオをどのように強化しますか？

HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、魅力的な新入社員のオンボーディングとトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、従業員のエンゲージメントを向上させ、HRビデオ制作を効率化します。

HeyGenがプロフェッショナルなビデオ作成において強力なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なビデオエディター、豊富なテンプレート、先進的なAIビデオツールを提供することで、プロフェッショナルなビデオ作成を簡素化します。スクリプトを自動字幕と高品質なボイスオーバーを備えた洗練されたビデオコンテンツに迅速に変換できます。

HeyGenは採用ビデオやHRコンテンツのためにAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenはダイナミックな採用ビデオやさまざまなHRコンテンツに最適なリアルなAIアバターを作成することを専門としています。これらのAIアバターは、一貫性のあるパーソナライズされたメッセージを届け、従業員のエンゲージメント戦略を強化します。

HeyGenは包括的なビデオ編集とブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを含むビデオ制作のための強力なツールを提供する完全なビデオ編集ソフトウェアとして機能します。その多様な機能により、アスペクト比の簡単なリサイズや豊富なメディアライブラリへのアクセスが可能です。