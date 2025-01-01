新機能ビデオメーカーで魅力的なコンテンツを解放
AIビデオジェネレーターを使用して、スクリプトからのインテリジェントなテキスト-ビデオでプロフェッショナルなソーシャルメディア動画を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケターやインフルエンサーをターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を作成し、鮮やかなビジュアルとトレンディなオーディオを背景に使用します。「AIアバター」がどのように魅力的なメッセージを届け、「ソーシャルメディア動画」を個別化された高インパクトなコンテンツに変えることができるかを示します。
教育者や小規模ビジネスオーナー向けに45秒の指導動画を開発し、クリーンでユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと落ち着いたインストゥルメンタル音楽、そして親しみやすいAIボイスで視聴者を案内します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を利用して、デザイン経験がなくてもプロフェッショナルなコンテンツを作成できる「ビデオ作成」の簡単さを示します。
グローバルなコンテンツプロデューサー向けに、アクセシビリティに焦点を当てたプロフェッショナルな60秒の動画を制作し、明確なテキストの読みやすさを強調した洗練されたビジュアルスタイルを使用し、権威あるAIボイスと控えめなバックグラウンドミュージックを伴います。プラットフォームの高度な「字幕/キャプション」機能がどのようにしてビデオエディターのプロジェクトを強化し、すべての視聴者に広いリーチと包括性を確保するかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ制作におけるクリエイティブコントロールを強化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、豊富なテンプレートライブラリ、ダイナミックなビジュアルとトランジションのオプションを通じて、広範なクリエイティブコントロールを提供します。ユーザーはまた、サウンドエフェクトを活用し、背景を削除してビデオ作成プロセスを完全に個別化することができます。
HeyGenはAIを使ってテキストを魅力的なビデオに変換できますか？
はい、HeyGenはAIビデオジェネレーターとして優れており、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できます。そのテキスト-ビデオ機能はビデオ作成プロセスを簡素化し、魅力的なコンテンツを簡単に制作することができます。
HeyGenはビデオ編集にどのようなユニークなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、AIボイスジェネレーター、自動キャプションなどの高度なAI機能を提供し、ビデオエディターの体験を向上させます。これらのツールは、新機能ビデオメーカーの機能とともに、洗練された効率的な制作ワークフローを確保します。
HeyGenはさまざまなビデオ作成ニーズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多様なビデオ作成ニーズをサポートする多用途な新機能ビデオメーカーであり、マーケティング用のソーシャルメディア動画から説明コンテンツまで対応しています。その強力なビデオエディターと豊富なテンプレートは、あらゆるプロジェクトに柔軟性を提供します。