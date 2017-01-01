新機能説明ジェネレーター：製品ローンチを簡素化
製品ローンチを簡素化し、プロフェッショナルなAI生成音声を使用して魅力的な説明動画を瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインプレゼンスを最適化するための60秒のプロフェッショナルなチュートリアルを制作してください。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアル美学を持ち、画面上のテキストが明確で、親しみやすく励みになる音声トーンを持つべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、理解を深めるために明確な字幕/キャプションを統合し、『マーケティングキャンペーン』のための『簡単なコンテンツ作成』を強調します。
教育者と企業トレーナー向けに、複雑な科学的概念を簡素化する30秒の活気ある教育クリップを開発してください。明るくイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、シンプルなモーショングラフィックスと温かく親しみやすい声を使って『アイデアを簡素化』します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、魅力的なAIアバターを通じてメッセージを伝えます。
コンテンツクリエイターとデジタルマーケター向けに、新しいプラットフォームを紹介する50秒のインパクトのあるマーケティング説明動画をデザインしてください。ビデオはトレンディでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、視覚的に豊かな要素とモダンでエネルギッシュなサウンドトラックが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、迅速にコンテンツを制作し、『AIによる創造性』を強調し、『マーケティング説明動画』が迅速な制作とさまざまなプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを求めることを強調します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIによる創造性でどのようにマーケティングキャンペーンを強化できますか？
HeyGenはAIによる創造性を活用して、驚くべきビジュアルとプロフェッショナルなAI生成音声を作成し、マーケティングキャンペーンを革新します。これにより、視聴者に効果的に共鳴する魅力的な説明動画を作成できます。
HeyGenは説明動画のカスタムブランディングオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供しており、説明動画のすべての詳細をパーソナライズできます。ブランドのロゴやカラースキームを簡単に統合し、すべてのコンテンツで一貫したメッセージを伝えることができます。
HeyGenは説明動画の簡単なコンテンツ作成に最適な理由は何ですか？
HeyGenは直感的なAI説明動画ジェネレーターとして、複雑なアイデアを明確な物語に変換するために設計されています。迅速で簡単な動画制作を保証し、誰にとってもシームレスなプロセスを提供します。
HeyGenはアニメーションのトレーニングおよび教育コンテンツの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアニメーションとAIアバターを活用して、インパクトのあるトレーニング動画や教育コンテンツを制作します。この機能により、アイデアや概念を簡素化し、アニメーション説明動画をより魅力的で理解しやすくします。