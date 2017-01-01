新機能説明ジェネレーター：製品ローンチを簡素化

製品ローンチを簡素化し、プロフェッショナルなAI生成音声を使用して魅力的な説明動画を瞬時に作成します。

製品マネージャーとマーケティングチームを対象にした、新しいソフトウェア機能を紹介する45秒のダイナミックな説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはシャープでモダンにし、魅力的なAIアニメーションとHeyGenの音声生成を使用したプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、『製品動画作成』と『魅力的な説明動画の作成』を効果的にデモンストレーションします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインプレゼンスを最適化するための60秒のプロフェッショナルなチュートリアルを制作してください。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアル美学を持ち、画面上のテキストが明確で、親しみやすく励みになる音声トーンを持つべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、理解を深めるために明確な字幕/キャプションを統合し、『マーケティングキャンペーン』のための『簡単なコンテンツ作成』を強調します。
サンプルプロンプト2
教育者と企業トレーナー向けに、複雑な科学的概念を簡素化する30秒の活気ある教育クリップを開発してください。明るくイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、シンプルなモーショングラフィックスと温かく親しみやすい声を使って『アイデアを簡素化』します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、魅力的なAIアバターを通じてメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターとデジタルマーケター向けに、新しいプラットフォームを紹介する50秒のインパクトのあるマーケティング説明動画をデザインしてください。ビデオはトレンディでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、視覚的に豊かな要素とモダンでエネルギッシュなサウンドトラックが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、迅速にコンテンツを制作し、『AIによる創造性』を強調し、『マーケティング説明動画』が迅速な制作とさまざまなプラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを求めることを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新機能説明ジェネレーターの使い方

AIを使って最新の製品機能の魅力的な説明動画を簡単に作成します。テキストを数分で洗練されたビジュアルとプロフェッショナルな音声に変換します。

1
Step 1
機能の説明を貼り付ける
新しい機能のスクリプトまたは説明をAIスクリプトからビデオへのジェネレーターに貼り付けて開始します。高度なAIがテキストを分析し、説明動画の基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
AIアバターとダイナミックなテンプレートの多様なライブラリから選択し、機能を視覚的に表現します。シーンをパーソナライズしてブランドの美学に合わせ、明確さを高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を生成する
プロフェッショナルなAI生成音声で魅力的なナレーションを追加します。さまざまな声と言語から選択し、機能の利点を完璧に伝えます。
4
Step 4
説明動画をエクスポートする
説明動画を完成させ、高品質のMP4形式でエクスポートします。新しい機能の説明動画は、プラットフォーム全体で共有する準備が整い、視聴者を魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新機能のオンボーディングとトレーニングを強化する

ユーザーや従業員に新機能の機能をトレーニングする際に、エンゲージメントと保持を向上させるためのダイナミックなAI動画を制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIによる創造性でどのようにマーケティングキャンペーンを強化できますか？

HeyGenはAIによる創造性を活用して、驚くべきビジュアルとプロフェッショナルなAI生成音声を作成し、マーケティングキャンペーンを革新します。これにより、視聴者に効果的に共鳴する魅力的な説明動画を作成できます。

HeyGenは説明動画のカスタムブランディングオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供しており、説明動画のすべての詳細をパーソナライズできます。ブランドのロゴやカラースキームを簡単に統合し、すべてのコンテンツで一貫したメッセージを伝えることができます。

HeyGenは説明動画の簡単なコンテンツ作成に最適な理由は何ですか？

HeyGenは直感的なAI説明動画ジェネレーターとして、複雑なアイデアを明確な物語に変換するために設計されています。迅速で簡単な動画制作を保証し、誰にとってもシームレスなプロセスを提供します。

HeyGenはアニメーションのトレーニングおよび教育コンテンツの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIアニメーションとAIアバターを活用して、インパクトのあるトレーニング動画や教育コンテンツを制作します。この機能により、アイデアや概念を簡素化し、アニメーション説明動画をより魅力的で理解しやすくします。