新入社員歓迎ビデオメーカーでオンボーディングを強化
AIアバターを使って、すべての新入社員のオンボーディング体験をパーソナライズし、効果的な歓迎ビデオを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
部門長やチームリーダーを対象とした1分間の部門別「オンボーディングビデオテンプレート」シリーズを制作し、明確で情報豊富なビジュアルと直接的なナレーションで重要な情報を提供します。各ビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、すべての新入社員のために字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを向上させます。
リモート新入社員向けに45秒の「パーソナライズされた歓迎ビデオ」を作成し、リモートスタッフをオンボーディングするマネージャーに向けて、明るく親しみやすいビジュアルスタイルと多様なストック映像を使用します。この魅力的なコンテンツは、さまざまなテンプレートとシーンを取り入れ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、豊かで魅力的な体験を提供し、「新しい才能を引き付け、オンボードする」ことを効果的に支援します。
ITまたは技術トレーニング部門向けに、詳細でチュートリアルのようなビジュアルと明確で落ち着いたボイスオーバーを備えた2分間の技術ガイドを「社員オンボーディングビデオ」スイートの一部として開発します。このビデオは複雑なシステム設定を示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまな内部プラットフォームやデバイスに最適化されるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターと自然なボイスオーバーを備えた魅力的なビデオコンテンツに変換します。これにより、複雑な機材や俳優を必要とせずに、高品質でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenで社員歓迎ビデオの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しています。会社のロゴやブランドカラーを取り入れ、多様なメディアライブラリを活用し、さまざまなテンプレートから選択して、パーソナライズされた歓迎ビデオが会社の文化を完璧に反映するようにできます。
HeyGenはオンボーディングビデオをよりアクセスしやすく効率的にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは自動的に字幕とキャプションを生成し、すべての新入社員のアクセシビリティを向上させます。ブラウザベースの編集とAI駆動の機能により、ワークフローを効率化し、魅力的な社員オンボーディングビデオを大規模に効率的に作成および配信できます。
HeyGenはオンボーディングコンテンツの最終制作とエクスポートをどのように支援しますか？
HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズと高品質なビデオエクスポートをサポートし、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを提供します。これにより、個々のビデオを簡単に共有し、既存の新入社員オンボーディングワークフローにシームレスに統合できます。