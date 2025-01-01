新入社員歓迎ビデオジェネレーター：魅力的なオンボーディングを作成

スクリプトからのテキストビデオを使用して、パーソナライズされたオンボーディング体験をシームレスに作成し、初日から新入社員を引き込む。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存の従業員が複雑な新しいソフトウェア機能を学ぶための2分間のトレーニングビデオチュートリアルを開発し、スケーラブルなHRコンテンツの作成を実演します。ビデオは明確で情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、詳細な画面録画とステップバイステップのオンスクリーンテキストを補完する、落ち着いた指導的なAI生成のナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細なスクリプトを効率的に魅力的な指導シーケンスに変換します。
国際的な新入社員に共有するための45秒間の企業文化オンボーディングビデオメーカーを、グローバルHRチーム向けに特別に制作します。ビジュアルスタイルは多様でフレンドリーかつ包括的であり、さまざまなチームメンバーとロケーションを紹介し、ポジティブなバックグラウンドミュージックを伴います。ビデオには複数の言語での明確な字幕/キャプションを含め、マルチランゲージサポートを強化し、グローバルな視聴者へのアクセシビリティを向上させます。
HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、マーケティングチーム向けの30秒間の内部発表ビデオを作成し、迅速な製品アップデートを提供します。ビジュアルスタイルは魅力的で活気があり、会社のブランドコントロールに完全に一致し、広範なメディアライブラリからの関連製品ショットのクイックカットを特徴とします。エネルギッシュなナレーションと活気あるバックグラウンドミュージックが組み合わさり、メッセージが効果的かつ記憶に残る形で伝えられます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

新入社員歓迎ビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して新入社員向けの魅力的でパーソナライズされた歓迎ビデオを簡単に作成し、スムーズで記憶に残るオンボーディング体験を提供します。

Step 1
歓迎ビデオのスクリプトを作成
強力なAIスクリプトツールを使用して、カスタマイズされた歓迎メッセージを迅速に生成するか、さまざまなビデオテンプレートから選択します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、歓迎ビデオに人間味を加えてメッセージを伝えます。
Step 3
ブランドと音声でカスタマイズ
会社のロゴや色を統合し、歓迎ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
Step 4
ビデオを生成して共有
高品質でプロフェッショナルなビデオを制作し、共有の準備を整え、新入社員に影響力のある魅力的なスタートを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な歓迎メッセージを作成

新入社員が初日から価値を感じるような、インスピレーションを与えるパーソナライズされた歓迎ビデオを作成し、会社文化とのポジティブな初期接続を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIオンボーディングビデオメーカーとして機能し、HRチームが魅力的な社員オンボーディングビデオを迅速に生成できるようにします。スクリプトからのテキストビデオ機能と高度なAIアバター、AIスクリプトツールを組み合わせることで、コンセプトから最終ビデオまでのプロセスを効率的かつアクセスしやすくし、パーソナライズされたオンボーディング体験を実現します。

HeyGenのブランドコントロールを使用して、新入社員歓迎ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenの新入社員歓迎ビデオジェネレーターは、豊富なブランドコントロールとビデオテンプレートのライブラリを提供します。会社のロゴや色を簡単に組み込むことができ、メディアライブラリを活用して、ブランドアイデンティティを完璧に反映したパーソナライズされたプロフェッショナルなオンボーディング体験を作成できます。

HeyGenは高度なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは高度なビデオ制作のための強力な技術的機能を提供し、グローバルチーム向けのマルチランゲージサポートとAIナレーションを含みます。統合されたAI編集ツールと自動AI字幕生成機能により、高品質でプロフェッショナルなビデオを効率的に制作でき、しばしば4K解像度とシームレスなコラボレーション機能を備えています。

HeyGenはビデオ制作の経験がないHRチームに適していますか？

はい、HeyGenは特にビデオ制作の経験がないHRチーム向けに設計されています。AIオンボーディングビデオメーカーとして、直感的なツールと豊富なビデオテンプレートを提供し、誰でも簡単に影響力のあるプロフェッショナルな新入社員歓迎ビデオを作成できます。