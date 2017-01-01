究極の新入社員紹介ビデオジェネレーター
プロフェッショナルで魅力的なビデオで新入社員を歓迎しましょう。豊富なテンプレートとシーンを使用して、すべての詳細を簡単にカスタマイズできます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最先端のデザインエージェンシーで新しいクリエイティブチームメンバーのための60秒のアニメーション「一日の生活」スタイルのオンボーディングビデオをデザインしてください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、オフィス文化を鮮やかなビジュアル、クイックカット、アップビートなインディーポップサウンドトラックで紹介し、彼らのエキサイティングな新しい環境を垣間見せ、優れた社員オンボーディングビデオを提供します。
すべての新入社員のための30秒の簡潔なイントロダクトリーオンボーディングビデオを生成し、会社の価値観の概要を迅速に提供します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなミニマリスト美学で、ソフトなアンビエントミュージックと明確な字幕（HeyGenを通じて追加）を伴い、重要な情報が効果的に伝えられる包括的なオンボーディングビデオを確保します。
シニアリーダーシップポジションのための50秒のパーソナライズされた新入社員ビデオを作成し、CEOからの魅力的な歓迎メッセージをフィーチャーします。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に洗練されており、HeyGenのAIアバターによって届けられる本物で直接的なトーンで、すべての新入社員に会社のビジョンとリーダーシップを一貫して効果的に紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な新入社員紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、新入社員のためのインスピレーションあふれる歓迎ビデオを作成する力を与えます。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターでテキストを魅力的なビデオメッセージに変換し、新しいチームメンバーに記憶に残る第一印象を与えます。
HeyGenが理想的な社員オンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバター、テキストからビデオへの生成、ボイスオーバー機能などの強力な機能を提供し、包括的な社員オンボーディングビデオメーカーとなっています。字幕を追加したり、多様なメディアライブラリを利用したり、一貫したブランディングを確保して、オンボーディングコンテンツの作成を効率的に拡大できます。
HeyGenを使用して会社のブランディングを新入社員ビデオにカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色を新入社員ビデオに直接組み込むことができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用し、すべての要素をカスタマイズしてブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。
HeyGenのAIはどのようにしてプロフェッショナルな新入社員紹介ビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、シンプルなテキストスクリプトから高品質な新入社員紹介ビデオを生成します。リアルなAIアバターの中から選び、プロンプトネイティブなビデオ作成を利用して、さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比で歓迎メッセージを実現します。