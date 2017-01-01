ダイナミックなテックスタートアップに参加する新入社員のために、45秒のインスピレーションあふれる歓迎メッセージを作成してください。ビデオには明るくモダンなグラフィックと、プロフェッショナルでフレンドリーな声でHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用したナレーションが含まれ、彼らの初日を記憶に残るものにし、会社の革新的な精神を紹介する新入社員紹介ビデオメーカーとしての役割を果たします。

ビデオを生成