HRマネージャーやトレーニング＆開発リーダーを対象にした1分間の説明動画を想像してください。「新入社員説明動画ジェネレーター」がどれほど迅速に魅力的な「オンボーディング」コンテンツを作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、HeyGenの「テンプレート＆シーン」を使用してユーザーフレンドリーなインターフェースを強調し、アップビートな企業向けの音楽トラックで補完します。ナレーションは、生のスクリプトを「説明動画」に簡単に変換する「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を強調します。

