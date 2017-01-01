新入社員説明動画ジェネレーターで迅速なオンボーディング
プロフェッショナルな新入社員説明動画を簡単に作成。AIアバターと直感的なツールを活用して、オンボーディング体験を変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通したL&Dプロフェッショナルや内部コミュニケーションディレクター向けに、90秒の説得力のある動画を開発し、「AIビデオプラットフォーム」が「内部コミュニケーション」を強化する力を示します。この動画は、モダンで革新的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた権威あるナレーションを使用し、HeyGenのリアルな「AIアバター」と高度な「ボイスオーバー生成」機能が、複雑な制作なしで高インパクトなメッセージの作成をどのように簡素化するかを特に強調します。
企業トレーナーやEラーニング開発者を対象にした2分間の詳細な「トレーニング動画」を作成し、HeyGenの多用途な「ビデオメーカー」としてのシームレスなワークフローを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で魅力的にし、フレンドリーでありながらプロフェッショナルなトーンで、広範なテキストコンテンツを「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」を使用して動的なビデオレッスンに変換し、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保する方法を明確に示します。
マーケティングチームや中小企業のオーナー向けに、45秒のダイナミックな「説明動画」を作成し、視覚的に魅力的な「アニメーション動画」を作成する創造的な可能性を強調します。ダイナミックでカラフル、エネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、熱意ある声で、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」が豊かなストーリーテリングを可能にし、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」がどのプラットフォームでもコンテンツが完璧に見えるようにする方法を示し、強力なブランド美学を維持するのを助けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームであり、ユーザーが高品質なアニメーション動画や説明動画を作成できるようにします。洗練されたAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ作成を活用し、スクリプトを効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenを使いやすいビデオメーカーにしている特徴は何ですか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップデザインのユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、誰でもビデオメーカーになれるようにします。トレーニング動画から内部コミュニケーションまで、プロジェクトを開始するための豊富なテンプレートライブラリを提供します。
HeyGenはビデオのブランディングやボイスオーバーをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をすべてのビデオに簡単に組み込むことができます。さらに、ブランドのトーンに完璧にマッチする自然な音声のボイスオーバーを生成できます。
HeyGenは社員のオンボーディングとトレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは新入社員説明動画ジェネレーターとして理想的で、魅力的なオンボーディングとトレーニング動画を作成するのに役立ちます。LMS統合の可能性を含むその機能により、チームに重要な情報を効率的に提供します。