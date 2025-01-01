新着商品ビデオメーカー：最新商品を紹介

柔軟なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな動画で商品発売を促進。

ファッションに敏感なミレニアル世代とZ世代をターゲットにした、Instagramストーリー用の30秒の『ファッション到着イントロ』動画を作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、クイックトランジション、鮮やかなカラーパレット、新しい衣類アイテムのクローズアップを特徴とし、アップビートなエレクトロニックミュージックトラックに合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、視覚的に魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、「スクリプトからのテキストビデオ」で生成された簡潔なテキストオーバーレイでコレクションの主要な特徴を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

B2Bの技術購入者と製品マネージャーを対象にした、機能性と革新性を強調する45秒の『新製品』発表動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはミニマリストで情報豊かにし、3D製品レンダリング、クリーンなアニメーショングラフィックス、洗練されたカラースキームを取り入れ、明確で権威あるナレーションを加えます。HeyGenの「AIアバター」を活用して主要な特徴を提示し、「ナレーション生成」を使用して製品の利点を説明する洗練された一貫したナレーションを提供します。
広範なソーシャルメディアエンゲージメントを狙った、15秒の『近日公開』動画を制作し、サービスや製品の発売に向けた期待を高めます。ビジュアルスタイルはダークで神秘的にし、抽象的なアニメーションや微妙な光の効果を使用して徐々に明らかにし、サスペンスフルなシネマティックミュージックでバックアップします。「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質のBロールを追加し、音声なしで視聴する視聴者のために「字幕/キャプション」を含めて最大のリーチを確保します。
eコマースの買い物客向けに、60秒の『製品プロモーション』動画を作成し、新しいアイテムの広範なカスタマイズオプションを強調します。ビジュアルアプローチは明るくエネルギッシュにし、スムーズなトランジションと鮮やかなテキストアニメーションでさまざまな製品構成を示し、陽気で現代的なバックグラウンドミュージックに合わせます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して異なるプラットフォームに最適化し、「スクリプトからのテキストビデオ」で主要なカスタマイズの呼びかけを統合して明確にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新着商品ビデオメーカーの使い方

最新商品を紹介し、すべてのデジタルチャネルでの興奮を促進する魅力的な動画を迅速に作成。

Step 1
テンプレートを選択
スタイルを持って新着商品を強調するためにデザインされた多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選びます。
Step 2
メディアを追加
自分の製品画像やビデオ映像をアップロードするか、コンテンツを豊かにするために広範なストックライブラリを参照します。
Step 3
ナレーションを生成
スクリプトから瞬時にダイナミックなナレーションを作成し、製品のためのプロフェッショナルで魅力的なナラティブを確保します。
Step 4
エクスポートと共有
高解像度のMP4ファイルをダウンロードし、あらゆるソーシャルメディアプラットフォームに完璧にリサイズされ、視聴者を魅了する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新製品の信頼性向上のための証言を活用

満足した顧客の証言をフィーチャーした魅力的なAI動画を作成し、ブランドと新着商品の信頼性を構築。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な新着商品動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力な「新着商品ビデオメーカー」であり、最新のコレクションのために「視覚的に魅力的な動画」を簡単に作成できます。カスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を利用し、「テキストアニメーション」を追加し、魅力的な「ナレーション生成」で「製品動画」を強化して顧客の注目を集めます。

HeyGenはソーシャルメディアプロモーションのための多用途な「製品動画クリエーター」として使用できますか？

もちろんです！強力な「製品動画クリエーター」として、HeyGenはInstagramのようなプラットフォームに最適化されたダイナミックな「製品プロモーション」動画をデザインすることができます。「カスタマイズオプション」と「ブランディングコントロール」を活用して、ブランドアイデンティティを反映した高品質の「ソーシャルメディア動画」を制作します。

HeyGenは魅力的な「ビジネス動画」コンテンツを生成するためにどのようなユニークな機能を提供しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を提供し、先進的な「AIビデオエージェント」として際立っています。これにより、書かれたコンテンツを自然な「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」で魅力的なビデオプレゼンテーションに変換できます。

HeyGenは「ビデオ編集者」の経験がない人にとってどれほど使いやすいですか？

HeyGenは直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と広範な「メディアライブラリ」サポートを備えており、すべてのスキルレベルの人にとってアクセスしやすい「ビデオメーカー」です。「アニメーション」を簡単に追加し、「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」を使用し、最終出力があらゆる目的に適した「HD品質の映像」であることを保証します。