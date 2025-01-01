ファッションに敏感なミレニアル世代とZ世代をターゲットにした、Instagramストーリー用の30秒の『ファッション到着イントロ』動画を作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、クイックトランジション、鮮やかなカラーパレット、新しい衣類アイテムのクローズアップを特徴とし、アップビートなエレクトロニックミュージックトラックに合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、視覚的に魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、「スクリプトからのテキストビデオ」で生成された簡潔なテキストオーバーレイでコレクションの主要な特徴を強調します。

