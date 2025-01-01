新商品プロモーションビデオメーカー：魅力的な商品発表を作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、最新の商品を紹介し、リードを生成する魅力的なマーケティングビデオを簡単にデザインできます。

小規模ビジネスオーナーやeコマースマーケターをターゲットにした、30秒の新商品プロモーションビデオを作成してください。このビデオは、新商品の急速なモンタージュを特徴とし、鮮やかな色彩と現代的でアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。ユーザーが事前にデザインされたテンプレートとシーンを使って簡単に最新のオファーを紹介できる方法を強調し、魅力的な商品ビデオに最適です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ファッションブロガーやブティックオーナー向けに、ユニークなシーズンコレクションを発表する45秒のソーシャルメディアビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはトレンディで視覚的に豊かであり、スムーズなトランジションと魅力的なナレーションを組み込みます。HeyGenのナレーション生成機能が、無料のプロモビデオテンプレートを生き生きとさせ、洗練されたプロフェッショナルな外観を作り出す方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
技術愛好家やアーリーアダプターを対象にした、画期的なガジェットを発表する60秒のマーケティングビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は未来的でクリーンであり、動的なアニメーションを使用して主要な機能を強調し、アクセシビリティのために明確な字幕をサポートします。オンラインビデオメーカーが字幕/キャプションを活用して、さまざまなプラットフォームでのエンゲージメントを向上させる方法を説明してください。
サンプルプロンプト3
アートコレクターやクリエイティブビジネス向けに、限定版アートコレクションを紹介するエレガントな30秒のビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練されており、アートワークをゆっくりとパンし、ズームする映像と、落ち着いたオーケストラのサウンドトラックを伴います。ユーザーがアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるギャラリーディスプレイやオンラインショーケースに合わせてカスタマイズされたテンプレートを調整できる方法を示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

新商品プロモーションビデオメーカーの使い方

直感的なツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的な新商品プロモーションビデオを迅速に作成し、視聴者を引き付け、関心を引きましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
新商品専用にデザインされた「ビデオテンプレート」の多様なライブラリから選択して始めましょう。豊富なテンプレートとシーンが、あなたのビジョンを実現するためのプロフェッショナルな出発点を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
画像、テキスト、ブランディング要素を追加して「商品ビデオ」をパーソナライズしましょう。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、ブランドアイデンティティとメッセージの一貫性を確保します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
動的な「アニメーション」と適切なバックグラウンドトラックでビデオを強化しましょう。ナレーション生成を活用して、魅力的なナレーションを追加し、視聴者をさらに引き付けます。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロモーションビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比で「ビデオをエクスポート」します。アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、どのプラットフォームでも準備が整った作品を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

商品発表で観客をインスパイア

.

ターゲットオーディエンスに響くモチベーショナルビデオで新商品を発表し、興奮を生み出します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の商品用の新商品プロモーションビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは直感的な新商品プロモーションビデオメーカーであり、素晴らしい商品ビデオを迅速に制作できます。多様なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、最新のオファーを効率的に紹介しましょう。

HeyGenは魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはソーシャルメディアに最適な豊富なツールを備えたオンラインビデオメーカーを提供しています。魅力的なアニメーション、ストックミュージックを簡単に追加し、テンプレートをカスタマイズして、視聴者の注意を引くダイナミックなコンテンツを作成できます。

HeyGenは私のブランドアイデンティティに合わせてビデオテンプレートをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの強力なビデオエディターは、すべてのビデオテンプレートの広範なカスタマイズを可能にします。ロゴや特定のカラーパレットを含むブランディングコントロールを適用して、すべてのマーケティングビデオが真にあなたのブランドを表現するようにします。

HeyGenのAI生成コンテンツは私のマーケティングビデオにどのような利点をもたらしますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、高品質なマーケティングビデオの作成を効率化します。AIアバターやテキストからビデオへの機能を含むこの革新は、リードを生成し、キャンペーンのためにより魅力的なコンテンツを効率的に制作するのに役立ちます。