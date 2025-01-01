小規模ビジネスオーナーやeコマースマーケターをターゲットにした、30秒の新商品プロモーションビデオを作成してください。このビデオは、新商品の急速なモンタージュを特徴とし、鮮やかな色彩と現代的でアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。ユーザーが事前にデザインされたテンプレートとシーンを使って簡単に最新のオファーを紹介できる方法を強調し、魅力的な商品ビデオに最適です。

