ネットワークレポートビデオメーカー: 放送準備が整ったニュースを作成
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルな外観を保証しながら、驚くべきニュースレポートを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ビジネスプロフェッショナルや内部関係者向けに設計された45秒の「ネットワークレポートビデオ」を作成し、四半期の業績や市場動向を詳述します。このプロフェッショナルなニュースビデオは、フォーマルで放送準備が整った美学を採用し、AIアバターが重要な情報を提示し、重要な統計を示すローワーサードを補完し、HeyGenのAIアバターの力を示す「AIニュースジェネレーター」体験を提供します。
複雑なトピックを簡略化して興味を持つ学生や学習者を対象としたニュースセグメントとして提示される60秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、明確なグラフィックスを組み込み、HeyGenの字幕/キャプション機能とカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、広範な教育的視聴者に届く簡潔で魅力的な「ニュースレポート」を構築します。
新製品の発売について潜在的な顧客やブランド愛好者を引き付けることを目的とした、ニュースイントロのようにフォーマットされた30秒のブランド発表ビデオをデザインします。ビデオは高エネルギーでモダンなビジュアルスタイルを必要とし、ブランドの「ニュースチャンネルロゴ」を目立たせ、ダイナミックなテキストアニメーションを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してブランド要素を作成し、ターゲット層に共鳴する「スクロールストッピングビデオ」を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルなニュースビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能やAIアバターを含む高度なAIツールを活用して、スクリプトを迅速に放送準備が整ったニュースビデオに変換します。私たちのプラットフォームはAIニュースジェネレーターとして機能し、ビデオ作成プロセスを最初から最後まで効率化します。
ニュースレポートを特定のブランドでカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ニュースチャンネルのロゴ、ブランドカラー、ローワーサードのようなダイナミックなテキストアニメーションを組み込むことができます。これにより、プロフェッショナルなニュースビデオが一貫性のある認識可能なブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenを効果的なニュースビデオメーカーにする特徴は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、自然なナレーション、オート字幕、ストック映像を含む包括的なメディアライブラリを提供します。これらの機能は、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと組み合わせて、魅力的なソーシャルメディアビデオや包括的なネットワークレポートビデオを効率的に作成する力を与えます。
HeyGenはニュースプレゼンテーションのためのAIアンカーをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、ニュースアンカーとして機能する多様なリアルなAIアバターを選択することができ、自然なナレーションでスクリプトを生き生きとさせます。これにより、物理的なプレゼンターを必要とせずに、ダイナミックでスクロールストッピングなニュースコンテンツを作成できます。