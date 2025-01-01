交渉トレーニングジェネレーター：スキルをより早く習得

営業とHRのための交渉スキルトレーニングを変革。AI駆動のスクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的でカスタマイズ可能なコンテンツを生成。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーとチームリーダー向けに設計された、一般的な『HRコンフリクト解決』シナリオに対処する90秒の教育ビデオを作成してください。ビデオは落ち着いた、説明的なビジュアルスタイルを採用し、安心感のある音声トーンでAIによるコーチングの洞察を提供します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに提示し、効果的に視聴者を引き付けましょう。
サンプルプロンプト2
『リーダーシップ開発』のために、中級から上級リーダーを対象とした90秒の『交渉戦術ビデオ』を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練され戦略的であり、権威ある声のナレーションが伴い、複雑なケーススタディを概説するかもしれません。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルな外観と感触を強化し、影響力のあるコンテンツを構築しましょう。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーとL&Dプロフェッショナル向けに、45秒の簡潔な指導ビデオを想像してください。『カスタマイズ可能な学習体験』のための『交渉トレーニングジェネレーター』の使用方法を紹介します。この説明的で魅力的なビデオは、シナリオをカスタマイズする利点と簡便さを明確に強調するべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、視聴者をカスタマイズプロセスに導くクリアでプロフェッショナルなナレーションを提供しましょう。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

交渉トレーニングジェネレーターの仕組み

AIを活用して重要なスキルとリーダーシップ開発を強化する、魅力的で効果的な交渉トレーニングビデオを迅速に構築。

1
Step 1
シナリオスクリプトを作成
「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を利用して、交渉シナリオプロンプトジェネレーターコンテンツと主要な学習ポイントを入力または生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
交渉シナリオの役割を体現するために、多様な「AIアバター」から選択し、トレーニングをより親しみやすく、ダイナミックにします。
3
Step 3
ブランディングとカスタマイズを適用
独自の「ブランディングコントロール」を適用してビデオをパーソナライズし、カスタマイズ可能な学習体験が組織のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して完成した交渉トレーニングビデオをエクスポートし、チーム全体でシームレスに配信し、影響力のある提供を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

シナリオのための迅速なコンテンツ作成

交渉練習のための魅力的なビデオシナリオと実践的な例を迅速に生成し、インタラクティブな学習体験を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして交渉トレーニングコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力な交渉トレーニングジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストスクリプトを迅速に魅力的なビデオレッスンに変換できるようにします。このプラットフォームはAI駆動のビデオテンプレートとAIアバターを活用して、さまざまなトレーニングニーズに合わせたカスタマイズされた交渉戦術ビデオの制作を効率化します。

多様な交渉シナリオにAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様なカスタマイズ可能なAIアバターとAIボイスアクターフィーチャーを提供しており、多様でリアルな交渉シナリオプロンプトジェネレーターコンテンツを作成することができます。これにより、特定のトレーニング要件に合わせた高度にカスタマイズ可能な学習体験が保証されます。

HeyGenのAI駆動の交渉スキルトレーニングはどのチームに利益をもたらしますか？

HeyGenの生成AI機能は、営業チームトレーニング、HRコンフリクト解決、リーダーシップ開発を含むさまざまな部門で交渉スキルを向上させるのに理想的です。このプラットフォームは魅力的なコンテンツの作成を促進し、複雑なトピックをすべてのチームにとってアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

HeyGenはスキル開発のための効果的なテキスト-to-ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは生成AIを活用してスクリプトを迅速にプロフェッショナルな交渉トレーニングビデオに変換することで、効果的なテキスト-to-ビデオジェネレーターとして際立っています。これにより、高品質な学習資料の迅速な制作が可能となり、時間とリソースを節約しながら、スキル開発のための強力で一貫したメッセージを保証します。