自然改善ビデオメーカー: 息をのむような風景を作成

使いやすいオンラインツールと強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能で、アイデアを見事な自然ビデオに変換します。

272/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境教育者や非営利団体を対象とした、特定の土地再生プロジェクトのポジティブな影響を示す45秒の教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確でインパクトのあるもので、風景のビフォーアフターの比較を魅力的に示し、アップビートでインスパイアリングなサウンドトラックと直接的で説明的なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して効率的にナレーションを作成し、重要な情報を正確な字幕/キャプションで伝え、アクセスしやすくすることで、効果的な自然改善ビデオメーカーを実現します。
サンプルプロンプト2
地域の環境グループやコミュニティオーガナイザー向けに、植樹イベントへの参加を促す30秒のエネルギッシュなソーシャルメディアコンテンツを制作してください。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルが必要で、ボランティアが活動している様子をクイックカットで見せ、鮮やかな色彩と高揚感のあるモチベーショナルなバックグラウンドミュージックトラックを使用します。HeyGenの利用可能なテンプレートとシーンを活用してビジュアルストーリーを迅速に組み立て、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、迅速なソーシャルメディアコンテンツ作成に最適です。
サンプルプロンプト3
保護された自然保護区に位置する持続可能なエコロッジを強調する、潜在的なエコツーリストや保護投資家向けの60秒の没入型プロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは高解像度で憧れを抱かせるもので、見事な風景ショットと魅力的なインタラクションを組み合わせ、平和と発見を呼び起こす静かな高忠実度のサウンドスケープを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを統合して、ユニークな特徴を紹介するバーチャルガイドとして活用し、豊かなVoiceover生成でストーリーテリングを強化し、プロモーションビデオの洗練されたソリューションを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自然改善ビデオメーカーの使い方

AIによる見事なシネマティックな結果を実現する使いやすいオンラインツールで、ビジョンを魅力的な自然ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
「ビデオテンプレート」から選択するか、テキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、自然の物語の初期シーンを生成します。
2
Step 2
ビジュアルとサウンドを追加
自身の映像をアップロードするか、豊富な「メディアライブラリ」から選択してビデオを充実させます。プロフェッショナルなAIボイスオーバーで体験を高めます。
3
Step 3
AI強化で洗練
スマートAIスクリプトジェネレーターを利用してストーリーを完璧に仕上げるか、「字幕/キャプション」を追加してメッセージをすべての視聴者に明確に伝えます。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有
「シネマティック自然ビデオ」を完成させ、見事な4K品質でエクスポートし、あらゆるプラットフォームで視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な自然意識広告を制作

.

自然改善イニシアチブや環境キャンペーンを効果的に促進するための高性能なビデオ広告を数分で開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてシネマティックな自然ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ユーザーが見事なシネマティック自然ビデオを制作するのを支援します。幅広いビデオテンプレートとAI技術を活用して、コンテンツ制作プロセスを効率化し、視覚的なストーリーを簡単に実現します。

HeyGenはビデオ作成において使いやすいオンラインツールですか？

はい、HeyGenは直感的で使いやすいオンラインツールとして設計されています。AIビデオジェネレーターは、テキスト・トゥ・ビデオ機能やドラッグ＆ドロップ編集などの機能で制作プロセスを簡素化し、プロフェッショナルなコンテンツを誰でも利用できるようにします。

HeyGenは自然ビデオを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは最先端のAI技術を活用して自然ビデオを強化し、ダイナミックなナレーションのためのAIボイスオーバーや、魅力的なストーリーラインを作成するためのスマートAIスクリプトジェネレーターなどの機能を提供します。これにより、プロフェッショナルで魅力的な最終製品が保証されます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに高品質でビデオをエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenは4Kエクスポート品質をサポートしており、どのプラットフォームでもビデオが鮮明でプロフェッショナルに見えるようにします。プロモーションビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成する際にも、HeyGenの豊富なメディアライブラリから高解像度のアセットを制作できます。