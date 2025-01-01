自然な知識ビデオメーカー: 驚くべきAIビデオを作成

リアルなAIアバターを活用して、あなたのコンセプトを魅力的な説明ビデオメーカーコンテンツに素早く変換し、観客を引きつけます。

166/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術学習者と企業トレーナー向けに90秒の説明ビデオを開発し、新しいクラウドサービスのアーキテクチャを解明します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で、AIアバターが複雑な概念を明確に説明し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルで親しみやすい存在感を提供します。
サンプルプロンプト2
エンジニアリングチーム向けに2分間の指導ビデオを制作し、膨大な技術文書を簡潔なビデオチュートリアルに変換するプロセスを示します。このビデオは、詳細でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、重要な情報を画面上の字幕/キャプションで提示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用した落ち着いた情報提供のオーディオトーンを維持します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャー向けに45秒のクイックファイアアップデートビデオをデザインし、最近のAPI変更に関する自然な知識ビデオメーカーとして機能します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで視覚的に豊かで、テンポの速いカットとモダンなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して効率的で魅力的なビジュアルを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

自然な知識ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールでアイデアを魅力的な教育ビデオに簡単に変換し、複雑な編集なしで明確で影響力のあるコンテンツを提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
知識スクリプトを貼り付けるか入力して開始します。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能が、コンテンツを自動的に初期ビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
情報を提示するために多様なリアルなAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、ブランドとメッセージに完全にマッチさせます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
自然な音声のナレーションでビデオを強化します。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、複数の言語とスタイルで明確で魅力的な音声コンテンツを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ブランディング要素を追加し、レイアウトを調整してビデオを完成させます。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、知識を世界と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでの知識の普及

.

自然な知識や教育コンテンツをソーシャルプラットフォームで共有するための魅力的な短いビデオを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。その直感的なインターフェースにより、ユーザーはリアルなAIアバターと洗練されたテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを迅速に作成でき、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenはリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを生成できますか？

はい、HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供し、ダイナミックなナレーションのための高度なAIボイスオーバーを提供します。これらの機能により、視覚的に魅力的で、リアルな音声を持つコンテンツを制作でき、メッセージが観客に強く響きます。

HeyGenのAIプラットフォームでどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、教育的なビデオ、影響力のある説明ビデオ、効果的なトレーニングビデオなど、さまざまなコンテンツを簡単に制作できます。オンラインツールとして、HeyGenは豊富なテンプレートと機能を提供し、さまざまな用途に合わせて文書をビデオに効率的に変換します。

HeyGenはビデオブランディングのカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenの強力なビデオエディターには包括的なブランディングコントロールが含まれており、ロゴや特定の色、その他のブランド要素をシームレスに統合できます。これにより、AIを活用したビジュアルがすべての制作において一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持し、事前に構築されたテンプレートを使用して迅速にカスタマイズできます。