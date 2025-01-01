ネイティブ広告動画メーカー: 魅力的な動画広告を迅速に作成

強力なテキストから動画へのAIを使用して、スクリプトを魅力的なネイティブ動画広告に簡単に変換し、エンゲージメントを高め、コンテンツ作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新製品ラインを発表するために、eコマースビジネスを対象とした45秒のダイナミックなプロモーション動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、エネルギッシュで、クイックカットとパルスビートを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、素晴らしいビジュアルを迅速に組み立て、正確なテキストから動画への生成で効果的なインフィード動画広告を作成し、即座に注目を集めます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターとブランドマネージャーを対象に、ブランド認知を強化するための60秒のインパクトのあるブランディング動画をデザインしてください。美学はシネマティックでインスピレーショナルであり、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と微妙な感情的なバックグラウンドスコアを特徴とします。自動字幕/キャプションでストーリーテリングを強化し、メッセージがすべてのプラットフォームで深く明確に響き渡り、ブランドを際立たせます。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェア機能を紹介するために、プロダクトマネージャー向けの30秒の簡潔な説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ直接的で、明確で情報豊富なボイストラックを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルを迅速に調達し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化された動画を作成し、効率的な動画作成ツールの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ネイティブ広告動画メーカーの使い方

AIを活用したジェネレーターで魅力的なネイティブ広告動画を簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、プラットフォーム全体で結果を促進します。

1
Step 1
動画の基盤を作成
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、ゼロから始めます。使いやすいインターフェースで、ネイティブ動画広告のシーンを迅速にレイアウトできます。
2
Step 2
ダイナミックな要素を組み込む
魅力的なビジュアルとオーディオで広告を強化します。AIアバターのライブラリからメッセージをナレーションするキャラクターを選ぶか、自分のボイスオーバーやメディアを簡単に追加します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズ
ネイティブ広告がブランドに一致するようにします。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの色、ロゴ、フォントを適用し、一貫性と認識を維持します。
4
Step 4
広告を最適化して生成
ネイティブ動画広告を確認し、最終調整を行います。さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズを利用し、高品質の動画ファイルをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例動画を自動化

顧客の声を魅力的なAI動画に変換し、ネイティブ広告キャンペーンの信頼性と信頼を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーが効果的でクリエイティブなネイティブ動画広告を作成するのを支援しますか？

HeyGenのプラットフォームは強力なAI動画ジェネレーターを提供し、ユーザーが魅力的なネイティブ広告動画を作成できるようにします。AIアバターとテキストから動画への機能を活用し、さまざまなテンプレートを組み合わせて、明確な行動喚起を伴う魅力的なストーリーテリングを構築します。

HeyGenはアニメーション動画コンテンツを制作するためにどのような動画作成ツールを提供していますか？

HeyGenは直感的な動画作成ツールを提供しており、ドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なメディアライブラリを備えています。ユーザーは幅広いテンプレートとシーンを利用して、クリエイティブなビジョンを効率的に実現できます。

HeyGenのAI動画ジェネレーターはプロフェッショナルなブランディングや説明動画を制作できますか？

はい、HeyGenの強力なAI動画ジェネレーターはプロフェッショナルなブランディングや説明動画の制作に最適です。AIアバターとテキストから動画への機能を活用し、ロゴや色のための強力なブランディングコントロールを使用して、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはネイティブ広告動画をさまざまなプラットフォームに最適化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズなど、ネイティブ広告動画を最適化するための重要な機能を提供しています。また、字幕やキャプションを追加することで、インフィード動画広告がモバイル視聴に最適化され、さまざまな環境でのエンゲージメント率を向上させます。