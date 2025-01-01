ネイティブ広告動画メーカー: 魅力的な動画広告を迅速に作成
強力なテキストから動画へのAIを使用して、スクリプトを魅力的なネイティブ動画広告に簡単に変換し、エンゲージメントを高め、コンテンツ作成を効率化します。
新製品ラインを発表するために、eコマースビジネスを対象とした45秒のダイナミックなプロモーション動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、エネルギッシュで、クイックカットとパルスビートを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、素晴らしいビジュアルを迅速に組み立て、正確なテキストから動画への生成で効果的なインフィード動画広告を作成し、即座に注目を集めます。
コンテンツクリエイターとブランドマネージャーを対象に、ブランド認知を強化するための60秒のインパクトのあるブランディング動画をデザインしてください。美学はシネマティックでインスピレーショナルであり、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と微妙な感情的なバックグラウンドスコアを特徴とします。自動字幕/キャプションでストーリーテリングを強化し、メッセージがすべてのプラットフォームで深く明確に響き渡り、ブランドを際立たせます。
新しいソフトウェア機能を紹介するために、プロダクトマネージャー向けの30秒の簡潔な説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、かつ直接的で、明確で情報豊富なボイストラックを伴います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルを迅速に調達し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化された動画を作成し、効率的な動画作成ツールの力を示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーが効果的でクリエイティブなネイティブ動画広告を作成するのを支援しますか？
HeyGenのプラットフォームは強力なAI動画ジェネレーターを提供し、ユーザーが魅力的なネイティブ広告動画を作成できるようにします。AIアバターとテキストから動画への機能を活用し、さまざまなテンプレートを組み合わせて、明確な行動喚起を伴う魅力的なストーリーテリングを構築します。
HeyGenはアニメーション動画コンテンツを制作するためにどのような動画作成ツールを提供していますか？
HeyGenは直感的な動画作成ツールを提供しており、ドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なメディアライブラリを備えています。ユーザーは幅広いテンプレートとシーンを利用して、クリエイティブなビジョンを効率的に実現できます。
HeyGenのAI動画ジェネレーターはプロフェッショナルなブランディングや説明動画を制作できますか？
はい、HeyGenの強力なAI動画ジェネレーターはプロフェッショナルなブランディングや説明動画の制作に最適です。AIアバターとテキストから動画への機能を活用し、ロゴや色のための強力なブランディングコントロールを使用して、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはネイティブ広告動画をさまざまなプラットフォームに最適化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズなど、ネイティブ広告動画を最適化するための重要な機能を提供しています。また、字幕やキャプションを追加することで、インフィード動画広告がモバイル視聴に最適化され、さまざまな環境でのエンゲージメント率を向上させます。