国立公園ビデオメーカー: 驚くべき自然ビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、あらゆる国立公園の旅を数分で驚くべき自然ビデオに変えましょう。

旅行ブロガーやアウトドア愛好家向けに、日の出から日没までの壮大な国立公園の旅を描いた魅力的な60秒の自然ビデオを作成してください。視覚スタイルはダイナミックでインスピレーションを与えるもので、息をのむような風景、野生動物のクローズアップ、冒険的なアクティビティを特徴とし、心を高揚させるサウンドトラックと明瞭なナレーションが伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、あなたのスクリプトを生き生きとさせ、国立公園ビデオメーカーのコンセプトを魅力的な物語に変えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な公園訪問者や教育者向けに設計された45秒の没入型バーチャルツアーを制作し、隠れた宝石のような国立公園の静かな美しさを強調してください。ビジュアルは穏やかで教育的であり、広大な景色とユニークな動植物の詳細なショットを特徴とし、自然の音と情報豊富なオンスクリーンテキストで強化されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質の映像にアクセスし、真に魅力的なバーチャル体験を作り上げましょう。
サンプルプロンプト2
歴史愛好家や教育コンテンツ制作者向けに、重要な国立公園のランドマークを背景にした30秒の感動的な歴史再現を開発してください。視覚と音声のスタイルは映画的でドラマチックであり、時代に適したイメージと音楽を使用して視聴者を過去に連れて行き、歴史的人物が重要な出来事を語ります。HeyGenのAIアバターを活用して、歴史再現や物語のキャラクターを演じ、スクリプトに本物の感触を与えましょう。
サンプルプロンプト3
若い冒険者や環境保護活動家を対象とした15秒のエネルギッシュなプロモーションビデオをデザインし、国立公園内での持続可能な冒険チャレンジをスポットライトに当ててください。この短いクリップは、ハイキング、クライミング、または責任を持って探検するアクション指向のビジュアルを特徴とし、エネルギッシュな音楽とクイックカット、大胆なテキストオーバーレイがセットされています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロモーションビデオを作成しましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

国立公園ビデオメーカーの使い方

コンセプトからエクスポートまで、魅力的なビジュアルと説得力のある物語で観客を引き込む国立公園ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビジョンを作成
多様なビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを入力してクリエイティブエンジンを活用し、国立公園ビデオを作成します。
2
Step 2
豊かなメディアとナレーションを追加
メディアライブラリからの息をのむような自然ビデオや自身のアップロードをシーンに追加し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成で補完します。
3
Step 3
カスタマイズを適用
ダイナミックなテキスト、関連する音楽、一貫したブランディングコントロールでビデオをパーソナライズし、スタイルを完璧に反映させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して作品を完成させ、魅力的な国立公園の物語をあらゆるプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな自然ドキュメンタリー

.

視聴者を国立公園の探検に駆り立て、その美しさを評価するよう促す、インスパイアリングで心を高揚させる自然ビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な国立公園ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは直感的な「AIビデオジェネレーター」および「国立公園ビデオメーカー」として機能し、魅力的な「自然ビデオ」を作成する力を与えます。私たちの「クリエイティブエンジン」と多様な「ビデオテンプレート」を活用して、「スクリプト」から簡単にコンテンツを生成し、「ボイスオーバー」と豊かなビジュアルを完備します。

HeyGenのAI機能は私のビデオ作成プロセスをどのように強化しますか？

もちろんです。HeyGenは高度な「AIアバター」と「テキストからビデオ」技術を活用し、あなたの「ビデオ作成」を効率化します。書かれた「スクリプト」を簡単に洗練されたビデオに変換し、プロフェッショナルな「ボイスオーバー」と「字幕」を簡単に追加できます。

HeyGenはプロフェッショナルな旅行コンテンツのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、あなたの「プロモーションビデオ」をロゴや特定のブランドカラーでカスタマイズできます。これにより、あなたの「旅行コンテンツ」がすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルな外観を維持することができます。

HeyGenはバーチャルツアーや多様なビデオコンテンツ形式の作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様な「ビデオテンプレート」と豊富な「メディアライブラリ」を提供する多用途な「ビデオエディター」であり、「バーチャルツアー」などのプロジェクトをサポートします。「オーバーレイ」を簡単に追加し、「アスペクト比のリサイズ」ツールを使用してさまざまなプラットフォームにビデオを適応させることができます。