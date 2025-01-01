最近の重要な出来事を紹介する30秒のインパクトのある全国ニュースビデオを作成してください。このプロンプトは、簡潔な更新を提供しようとする市民ジャーナリストや小規模メディア向けです。ビジュアルスタイルは権威あるもので、ダイナミックなニュースイントロを特徴とし、音声はHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを生成し、即座に視聴者を引き込みます。

