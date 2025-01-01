全国ニュースビデオメーカー: AIであなたの放送を

HeyGenのAI音声生成を使って、魅力的な全国ニュースビデオや速報セグメントを簡単に作成しましょう。

最近の重要な出来事を紹介する30秒のインパクトのある全国ニュースビデオを作成してください。このプロンプトは、簡潔な更新を提供しようとする市民ジャーナリストや小規模メディア向けです。ビジュアルスタイルは権威あるもので、ダイナミックなニュースイントロを特徴とし、音声はHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを生成し、即座に視聴者を引き込みます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の速報ニュースアラートビデオを制作し、緊急情報を迅速に伝える必要があるソーシャルメディアマネージャーに最適です。ビジュアルプレゼンテーションは緊急性があり、視覚的に印象的で、アニメーション化されたローワーサードと劇的なサウンドデザインを取り入れて、即座に注意を引きます。HeyGenのAIアバターを利用してニュースを伝え、自動字幕を含めてアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
複雑な全国問題を説明する60秒の情報ニュースビデオを開発してください。このコンテンツは、教育機関や企業のコミュニケーターが明確で理解しやすい情報を提供するのに理想的です。ビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、明確で魅力的なナレーションでサポートされるべきです。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、オリジナルの映像を撮影することなくビジュアルストーリーテリングを強化してください。
サンプルプロンプト3
AI駆動のコンテンツを試す技術愛好家やコンテンツクリエイターを対象に、今週のトップ全国ニュースを30秒でまとめた魅力的なリキャップをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで洗練されており、ダイナミックなテキストアニメーションと未来的なサウンドスケープに焦点を当てています。HeyGenのAIアバターを使用してAIビデオエージェントの力を示し、さまざまなソーシャルメディアフィードに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートで広範なプラットフォーム互換性を確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

全国ニュースビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな全国ニュースビデオを迅速に制作。AIを活用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、カスタムブランディングとダイナミックなビジュアルを提供、編集経験は不要です。

1
Step 1
ニューススクリプトを作成
ニュースストーリーを貼り付けることから始めます。テキストをビデオに変換する機能を使用して、AIを活用して魅力的なビジュアルシーケンスを生成します。
2
Step 2
ビジュアルレイアウトを選択
テンプレートとシーンの豊富なコレクションから選択し、放送のビジュアルスタイルを確立します。レイアウトや背景をパーソナライズしてストーリーに合わせます。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を追加
AI音声生成ツールを使用してリアルなナレーションを生成し、全国ニュースストーリーの明確で魅力的なナレーションを確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成したニュースビデオを確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームでの配信に適した形式でダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なニュースの解説ビデオを作成

.

AI駆動のビデオストーリーテリングを利用して、複雑な全国ニューストピックを魅力的なビジュアルとナラティブで簡単に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして全国ニュースビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAI技術を使用して高品質な全国ニュースビデオを簡単に生成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオエージェントがリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なニューステンプレートを使って魅力的なビデオコンテンツに変換し、オンラインビデオメーカーの体験を効率化します。

HeyGenでニュース放送の外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはニュースビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、ニュースチャンネルのロゴを統合したり、ローワーサードを調整したり、見出しをアニメーション化することができます。多様なニューステンプレートとブランディングコントロールにより、コンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを反映し、ビデオストーリーテリングを強化します。

ニュースイントロやビデオを強化するためのクリエイティブ要素は何ですか？

HeyGenは、ストックアセット、さまざまなテキストアニメーション、ダイナミックなローワーサードを備えた豊富なメディアライブラリを提供し、ニュースビデオを向上させます。カスタマイズ可能なニュースイントロテンプレートを活用し、バックグラウンドミュージックを統合して、魅力的なニュース放送イントロビデオやニュース解説ビデオを作成できます。

HeyGenはリアルなニュースビデオコンテンツを生成するためにAIを組み込んでいますか？

はい、HeyGenは先進的なAIを使用してリアルな全国ニュースビデオを作成し、テキストをビデオにシームレスに変換し、リアルなAIアバターとAI生成ビジュアルを提供します。プラットフォームのAIビデオエージェントはスクリプトを処理し、自然な音声を備えたプロフェッショナルなビデオナラティブを生成し、ビデオ作成プロセスを最適化します。