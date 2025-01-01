ミュージシャンスポットライトビデオメーカー - あなたのビジュアルストーリーを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンで、魅力的な音楽ビデオとリリックビデオを簡単に制作。

新しい音楽ファンに向けて、30秒の魅力的なミュージシャンスポットライトビデオを作成し、彼らのユニークなサウンドを鮮やかなビジュアルと力強い音楽トラックで強調します。この短編は、HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して生成され、現代のミュージックビデオの本質を捉えつつ、エネルギッシュなプレゼンテーションで幅広い観客を引き付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アーティストの創作過程の裏側を親密に紹介する、45秒のナラティブビデオを熱心なファンに向けてデザインします。この作品は、AIアバターが個人的な逸話を共有し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して本物で温かみのある魅力的なストーリーを届け、柔らかいドキュメンタリースタイルのビジュアル美学でAIビデオジェネレーターの力を示します。
サンプルプロンプト2
地元の音楽愛好家を次回のライブパフォーマンスに引き付けるための、15秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、アップビートで派手なビジュアルスタイルを作り、クイックテキストオーバーレイとドライビングビートを組み込み、ソーシャルメディアプロモーションのためのミニリリックビデオティーザーとして効果的に機能します。
サンプルプロンプト3
実験的なトラックのための60秒の没入型ビジュアライザーを開発し、ユニークな感覚体験を求めるアート志向の音楽愛好家をターゲットにします。このカスタムミュージックビジュアライザーは、抽象的でシュールなビジュアルを豊かなカラーパレットと複雑なエフェクトで使用し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、雰囲気のある魅力的なオーディオビジュアルの旅を作り出します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ミュージシャンスポットライトビデオメーカーの使い方

魅力的なミュージシャンスポットライトビデオ、リリックビデオ、カスタムミュージックビジュアライザーを簡単に作成し、オンラインプレゼンスを高め、ファンを引き付けます。

1
Step 1
ビジョンを作成
「ビデオテンプレート」から選択するか、新たに開始します。プラットフォームの「テンプレートとシーン」は、あなたのユニークなミュージシャンスポットライトビデオプロジェクトの基盤を提供します。
2
Step 2
アセットをアップロード
音楽、映像、画像を統合します。直感的な「ドラッグアンドドロップ編集」インターフェースを使用して、魅力的な「音楽ビデオ」の要素を簡単に配置します。
3
Step 3
ダイナミックコンテンツを生成
「スクリプトからのテキストをビデオに変換」して、歌詞やスクリプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。これにより、ダイナミックな「リリックビデオ」が生まれ、ナラティブの流れがスムーズに強化されます。
4
Step 4
仕上げとエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、どのプラットフォームにも完璧なビデオを準備します。これにより、効果的な「ソーシャルメディアプロモーション」のための最終作品が準備されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなミュージシャンスポットライトを作成

.

あなたのユニークなアーティスティックジャーニーを共有し、観客と深くつながる心温まるインスパイアリングなスポットライトビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の音楽ビデオ制作を強化できますか？

HeyGenは、アーティストやコンテンツクリエイターが高度なAIビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルな音楽ビデオや魅力的なミュージシャンスポットライトビデオメーカーコンテンツを制作するのを支援します。あなたの観客に本当に響く素晴らしいビジュアルとカスタムミュージックビジュアライザーを迅速に生成できます。

HeyGenはリリックビデオにAIアバターをサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターをリリックビデオに統合し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する強力な機能であなたのスクリプトを生き生きとさせます。このクリエイティブエンジンは、静的な歌詞を動的なビジュアルストーリーに変換します。

HeyGenでのビデオ作成に利用できるクリエイティブツールは何ですか？

HeyGenは、さまざまなビデオテンプレート、強力な視覚効果、シームレスなドラッグアンドドロップ編集インターフェースを備えた強力なオンラインエディターを提供します。このクリエイティブエンジンは、どのプラットフォームでも魅力的なコンテンツを迅速に組み立てるのに役立ちます。

HeyGenで異なるソーシャルメディアプラットフォームにビデオを簡単に最適化できますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズ機能を提供し、アーティストやコンテンツクリエイターがさまざまなソーシャルメディアプロモーションチャネルにビデオを簡単に適応させることができます。これにより、プラットフォームに関係なく、あなたのコンテンツが常にプロフェッショナルで魅力的に見えることを保証します。