ミュージシャンプロモーションビデオジェネレーター: 音楽キャリアをブースト
AIを活用したツールとプロフェッショナルなビデオテンプレート＆シーンを使用して、ソーシャルメディア向けの魅力的な音楽およびプロモーションビデオを簡単に作成。
独立系アーティストの創作過程を紹介する45秒の親密な「舞台裏」ビデオを制作し、熱心なファンや創作者を目指す人々を対象にします。ビジュアルスタイルは本物でドキュメンタリー風であるべきで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して雰囲気のあるショットを撮影し、穏やかなボイスオーバー生成で最新トラックのインスピレーションを語り、控えめな背景のアコースティック音楽で補完します。
地元の音楽愛好家やイベント参加者をターゲットにした、15秒の高インパクトなプロモーションビデオを制作し、メトロポリタンエリアでのライブコンサートを告知します。ビデオは高エネルギーのビジュアルスタイルで、エキサイティングなコンサート映像と印象的なグラフィックを備え、ビートに同期したリズムで駆動され、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してダイナミックなトランジションとスクリプトからのテキストビデオでパフォーマンスの詳細を明確にします。
新しいオルタナティブソングの60秒のリリックビデオを構想し、新しいリスナーとリリック愛好家を魅了するために、曲のムードに深くマッチした芸術的で抽象的なビジュアルをデザインします。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを使用して魅力的なアニメーションリリックを目立たせ、鮮やかなグラフィックとカスタムテキストをスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて統合し、没入感のあるビジュアル体験を作り出します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはアーティストのために音楽ビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ミュージシャンが魅力的なプロモーションビデオやフルミュージックビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なツールを利用して、編集スキルがなくてもクリエイティブなビジョンを素晴らしいビジュアル体験に変えることができます。
HeyGenを使ってプロモーション音楽ビデオにどのようなビジュアル要素を追加できますか？
HeyGenは、プロモーションビデオを強化するための豊富なメディアライブラリ、ストック映像、ビデオテンプレート、カスタマイズ可能なグラフィックを提供します。アニメーションテキスト、オーバーレイ、さまざまなエフェクトを簡単に組み込んで、ユニークで魅力的なビジュアライザービデオを作成できます。
HeyGenは新しい音楽リリースをソーシャルメディアでどのようにプロモートしますか？
HeyGenは、クリエイターが多様なソーシャルメディアチャンネルに最適化された共有可能なビート同期ビデオを生成するのを支援します。リリックビデオやSpotifyキャンバスビデオのようなインパクトのあるプロモーションビデオを作成し、新しいリリースがより広いオーディエンスに響くようにします。
HeyGenは既存のコンテンツからAIを使ってミュージックビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはAIを活用したツールを使用して、既存のアセットを統合し、ミュージックビデオのためのダイナミックなビジュアルコンテンツを制作するのを支援します。また、テキストからビデオへの機能を利用して、魅力的なプロモーションメッセージやアニメーションを追加することもできます。