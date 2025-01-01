音楽ニュースビデオメーカー: HeyGen AIで瞬時に作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、音楽の最新情報をプロフェッショナルなビデオに変換します。

独立系ミュージシャンや新進アーティスト向けに、彼らの最新シングルを紹介する45秒のアニメーションミュージックビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、鮮やかな色彩とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックに合わせたテンポの速いカットを使用し、リリースへの興奮を呼び起こします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、視覚的に魅力的なビジュアルを素早く生成し、「ミュージックビデオメーカー」の美学に共鳴するコンテンツをアーティストが簡単に作成できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
音楽ジャーナリストやブロガーをターゲットにした60秒の音楽ニュースビデオを開発し、最近の業界イベントについての簡潔なアップデートを提供します。このプロフェッショナルでクリーンな制作は、明確で権威あるナレーションと、それを補完する控えめなバックグラウンドミュージック、そして物語を強化する関連するストックビデオクリップを特徴とします。HeyGenの強力な「ナレーション生成」機能により、この「音楽ニュースビデオメーカー」コンテンツのための高品質なナレーションを確保し、「ビデオコンテンツ」を洗練された放送スタイルで提供します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアユーザーやお気に入りの曲のスニペットを共有したいファンに最適な30秒のリリックビデオを制作します。ミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、太字で読みやすいタイポグラフィと控えめなオーディオリアクティブなビジュアライザー効果を使用し、すべてオリジナルトラックに設定します。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、曲の「リリックビデオ」を簡単に表示し、「ミュージックビジュアライザー」体験を最大限にシェア可能にします。
サンプルプロンプト3
レコードレーベルやアーティストマネジメントを対象にした、アーティスト向けのプロフェッショナルなツールを求める50秒のプロモーションビデオをデザインします。この高品質な制作は、舞台裏の映像や短いアーティストインタビューを洗練されたトランジションとともに挿入し、すべてアーティストの新曲で強調されます。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して、補足的なビジュアルを簡単に統合し、「プロフェッショナルなビデオ」を外部リソースに頼らずに作成し、強力なマーケティングキャンペーンを推進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

音楽ニュースビデオメーカーの使い方

アーティストやコンテンツクリエイターがプロフェッショナルな魅力で最新情報を共有できるように設計された直感的なプラットフォームで、魅力的な音楽ニュースビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ダイナミックなテンプレートを選択
音楽ニュース専用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択し、ビデオの強力なビジュアル基盤を提供します。
2
Step 2
ニュースとビジュアルを追加
音楽ニュースのスクリプト、画像、ビデオクリップを簡単に追加します。強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
3
Step 3
ブランディングコントロールで洗練
ロゴやカスタムカラーを含む独自のブランディングコントロールを適用して、ビデオの魅力を高め、一貫性のある洗練されたプレゼンテーションを確保します。
4
Step 4
ソーシャルメディアでの共有とエクスポート
作成を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して高品質な音楽ニュースビデオをエクスポートし、YouTubeや他のソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

音楽ニュースストーリーテリングを強化

AIを活用したビデオストーリーテリングを利用して、音楽ニュース、アーティストプロフィール、ジャンルの歴史を深く掘り下げて魅力的に紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはアーティストが魅力的なミュージックビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバター、多様なテンプレート、豊富なメディアライブラリを使用して、アーティストが高品質なミュージックビデオを効率的に制作し、魅力的なストーリーテリングで観客を惹きつけるのを支援します。

HeyGenはアニメーションミュージックビデオやビジュアライザーにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenはアニメーションミュージックビデオやビジュアライザーのための広範なクリエイティブオプションを提供し、ユーザーがスタイルやフィルターをカスタマイズし、ユニークなアニメーションを統合し、ブランディングコントロールを活用してトラックのための独自のビジュアル体験を作り出すことを可能にします。

HeyGenでリリックビデオを簡単に生成できますか？

はい、HeyGenは動的なリリックビデオの作成を簡単にします。その直感的なプラットフォームを使用して、魅力的な字幕を簡単に追加し、トラックを効果的に視覚化し、リスナーを引きつけるためのさまざまなテンプレートから選択できます。

HeyGenは音楽関連コンテンツのための高度なビジュアルカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは音楽関連のビデオコンテンツのための強力なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはブランディングコントロール、広範なメディアライブラリ、適応可能なテンプレートを活用して、独自のアーティスティックビジョンに合わせたプロフェッショナルで高品質なビジュアルを作成できます。