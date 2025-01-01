独立系ミュージシャンや新進アーティスト向けに、彼らの最新シングルを紹介する45秒のアニメーションミュージックビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで、鮮やかな色彩とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックに合わせたテンポの速いカットを使用し、リリースへの興奮を呼び起こします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、視覚的に魅力的なビジュアルを素早く生成し、「ミュージックビデオメーカー」の美学に共鳴するコンテンツをアーティストが簡単に作成できるようにします。

ビデオを生成