若者の注目を集めるための15秒間のソーシャルメディアティーザーを作成し、未来的なひねりを加えた博物館の展示会を発表します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、最先端のグラフィックスとアップビートな電子サウンドトラックを特徴とし、AIアバターが主要なハイライトをナレーションします。この短くてインパクトのあるビデオは、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用し、テーマを紹介し、即座のオンラインエンゲージメントを促します。

