ミュージアムハイライトビデオメーカー：簡単に素晴らしいツアーを作成

あらゆる展示に対応したテンプレートを使用して、魅力的なデジタルストーリーを簡単に作成しましょう。

201/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若い家族や学校グループ向けに、子供向けのインタラクティブな科学博物館展示を宣伝する30秒の「ハイライトビデオメーカー」を作成します。ビジュアルスタイルは明るく、エネルギッシュでカラフルで、陽気で遊び心のあるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、親しみやすいバーチャルガイドとして、インタラクティブな要素を示し、視聴者を訪問に誘います。
サンプルプロンプト2
博物館のパトロンやオンラインフォロワー向けに、貴重な古代の遺物の保存努力を掘り下げる魅力的な60秒の「デジタルストーリーテリング」ビデオを開発します。ビジュアル美学は、舞台裏の映像と驚くべきクローズアップのミックスで、緊張感がありながらも畏敬の念を抱かせるインストゥルメンタルサウンドトラックを使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して、すべての視聴者に明確さとアクセス性を確保します。
サンプルプロンプト3
潜在的な訪問者や文化的観光客向けに、博物館の新しくキュレーションされた現代美術ギャラリーの迅速なバーチャルツアーを提供する30秒の「ソーシャルメディアコンテンツ」ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは、テンポが速く、現代的で視覚的に印象的で、モダンな電子音楽トラックを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、主要な展示説明を動的なオンスクリーンテキストオーバーレイに迅速に変換し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ミュージアムハイライトビデオメーカーの使い方

使いやすいAIビデオメーカーで魅力的なミュージアムハイライトビデオを簡単に作成し、コンテンツを魅力的なデジタルストーリーに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
プロジェクトを開始するには、博物館の展示を紹介するためにデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選ぶか、完全なクリエイティブコントロールのために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
テキストからビデオを作成
展示の説明やナラティブスクリプトを直接、魅力的なビデオシーンに変換するために、当社の高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用し、コンテンツ作成の時間を節約します。
3
Step 3
ボイスオーバー生成で強化
プロフェッショナルなナレーションを追加してストーリーを生き生きとさせ、博物館のハイライトに明確で魅力的なオーディオを確保します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォームにエクスポート
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやウェブサイトに最適化し、洗練されたミュージアムハイライトをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的なリーチを拡大

.

展示やコレクションに関する魅力的な教育ビデオを開発し、説得力のあるコンテンツでより広いグローバルオーディエンスにリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてデジタルストーリーテリングの能力を向上させますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバー生成を使用して、テキストを魅力的なビデオに変換することで、創造的なデジタルストーリーテリングを強化します。さまざまなテンプレートを利用して、魅力的な物語を簡単に作成できます。

HeyGenが効果的なハイライトビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIを活用したハイライトビデオメーカーとして優れており、使いやすいツールでビデオ編集プロセスを簡素化します。自動字幕とキャプションを備えたダイナミックなコンテンツを生成し、最大のインパクトを与えます。

HeyGenは私のスクリプトを自動的にビデオに変換できますか？

はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を備えており、スクリプトを瞬時にプロフェッショナルなビデオに変換できます。多様なAIアバターから選択し、高品質のボイスオーバー生成を統合して、コンテンツを生き生きとさせます。

HeyGenは多様なソーシャルメディアコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを含む多用途なツールを提供し、ソーシャルメディアコンテンツの作成をサポートします。ダイナミックなテンプレートとスムーズなトランジションを活用して、目を引くビデオを効率的に制作します。