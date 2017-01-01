アート愛好家や一般の方々を対象にした、45秒のバーチャル展示会ビデオを作成し、新しいデジタルアートコレクションを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、モーショングラフィックスと流れるようなトランジションを活用し、アップビートなエレクトロニック音楽とHeyGenの音声生成機能を使用したプロフェッショナルで魅力的なナレーションで、真に没入感のある体験を提供します。

ビデオを生成