公共告知を魅力的にする自治体発表ジェネレーター
ジェネレーターとHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、明確でカスタムな公共告知を瞬時に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地元メディアや関心のある市民に向けて、最近の市内の公共安全改善について詳述する45秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルは権威ある明確なもので、関連するストック映像を組み込んで重要なメッセージを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確なメッセージを伝えましょう。
地元企業や潜在的な投資家を対象に、新しい経済開発計画を強調する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的なもので、アップビートな音楽とクリーンなグラフィックスを伴い、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用してインパクトのある発表フライヤーテンプレートを作成しましょう。
住民や住宅申請者に向けて、新しい手頃な価格の住宅開発発表を告知する60秒の楽観的なビデオを生成してください。ビデオは歓迎的でコミュニティに焦点を当てたビジュアルスタイルで、明確で理解しやすい情報を提供し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、既製のテンプレートを使用したアクセスしやすく情報豊かなプレゼンテーションを行いましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは自治体発表ビデオや政府のプレスリリースの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは公式コミュニケーションの作成を革新し、テキストを魅力的なビデオ告知に変換します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、プロフェッショナルな政府のプレスリリース、公共告知、重要な公共安全の更新を簡単に作成し、広範なリーチとオンラインでの可視性を確保できます。
HeyGenはコミュニティタウンホールミーティングの告知のデザインと配布を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenはコミュニティタウンホールミーティングの通知を含むさまざまな告知のデザインプロセスを簡素化します。既製のテンプレートを利用し、メディアライブラリからの数百万の画像、アイコン、グラフィックスを組み合わせて、視覚的に魅力的なミーティング告知フライヤーを迅速に作成し、メディア報道を最適化します。
HeyGenはプレスリリースのような公式コミュニケーションにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenはすべての公式コミュニケーションに対して強力なクリエイティブカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色を含む特定のブランディングコントロールでプレスリリーステンプレートをカスタマイズできます。私たちのプラットフォームは無限のカスタマイズをサポートし、住宅開発の発表や環境イニシアチブのためのユニークでインパクトのあるビデオをデザインすることができます。
HeyGenは効果的な公衆衛生キャンペーンや文化祭のプロモーションの制作をサポートしますか？
はい、HeyGenは効果的な公衆衛生キャンペーンや文化祭のプロモーションの制作に最適です。テキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成を活用して、重要な情報を効果的に伝えたり、コミュニティイベントを祝ったりする詳細なビデオ告知を作成し、メッセージが際立ち、幅広いオーディエンスに届くようにします。