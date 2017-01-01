市民が新しいオンラインの固定資産税支払い手続きを明確に理解できるように設計された90秒の説明動画を作成してください。この動画には、HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターが落ち着いた権威ある声で情報を伝え、ポータルの画面録画を補完する形で構成されます。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式とし、すべての地域住民に包括的な公共情報動画を提供します。

