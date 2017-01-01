公共情報を明確に伝えるための市サービス動画メーカー
AIアバターを使用して生成されたプロフェッショナルな公共情報動画で地方政府のコミュニケーションを効率化し、市民の関与を高めましょう。
厳しい天候に対する緊急準備に関する地方政府のコミュニケーションを改善することを目的とした60秒の公共サービスアナウンスメントを開発してください。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を利用して、緊急かつ安心感のあるメッセージを届け、ダイナミックなストック映像と重要な画面上のテキストを組み合わせて即時のインパクトを与えます。対象は視覚および聴覚情報を好むすべての地域コミュニティメンバーです。
市全体の美化プロジェクトに向けた市民の関与を高めるための45秒のソーシャルメディア動画を制作してください。このインスパイアリングな動画は、HeyGenの事前構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、活気あるコミュニティの関与と未来の緑地を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく招待的で、貢献を望む家族やコミュニティボランティアを直接ターゲットにします。
新しいモバイルアプリを使用して市のサービス問題を報告する方法を説明する1分間の技術的なウォークスルー動画を作成してください。この動画は、HeyGenのテキストから動画への機能を活用して、詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換し、最大限のアクセシビリティを確保するために自動字幕/キャプションを有効にします。スタイルはモダンで直接的であり、すべての技術に精通した市民のための包括的な動画生成ツールとして機能します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは市サービスの動画生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストから動画への技術を活用して、市サービス動画の作成を効率化します。これにより、スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、効率的な公共情報動画の制作が可能になります。
地方政府のコミュニケーションチームはHeyGenでプロフェッショナルな動画を簡単に作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースと事前構築されたテンプレートを提供しており、地方政府のコミュニケーションチームがプロフェッショナルな動画を簡単に制作できるようにします。ブランド管理機能により、すべてのコンテンツが公式ガイドラインに沿っていることを保証し、市民の関与を高めます。
HeyGenはアクセス可能な政府動画制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能と自動字幕/キャプションを提供しており、これらはアクセス可能な政府動画制作に不可欠です。これらの技術的機能により、公共情報動画が明確で、聴覚障害者を含むより広い視聴者に届くことを保証します。
HeyGenはどのようにして動画コンテンツを通じて市民の関与を高めることができますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアや公共会議のために多様な動画コンテンツを迅速に生成することで、市民の関与を高める力を自治体に提供します。そのAI動画メーカーの機能は、創造的なストーリーテリングを促進し、複雑な情報をコミュニティにとってアクセスしやすく魅力的にします。