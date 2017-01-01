市のサービスビデオジェネレーター：迅速に魅力的なPSAを作成

魅力的なAIアバターで政府のコミュニケーションを強化し、公共サービスアナウンスメントをより広く、よりアクセスしやすくします。

地元市民を対象にした1分間の簡潔な説明動画を作成し、新しい市のリサイクルイニシアチブを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的で親しみやすく、親しみやすいAIアバターがプロセスをステップバイステップで説明します。音声は明瞭で魅力的なナレーションにしてください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、この重要な市民コミュニケーション作品を迅速に制作します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
多様な地元コミュニティに向けて、都市のゾーニング法の変更について知らせる45秒の説得力のある公共サービスアナウンスメントを作成します。ビデオはプロフェッショナルでありながら共感的なビジュアルスタイルを採用し、明確なグラフィックスと理解しやすいテキストを使用して、コンプライアンス機能を確保します。HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを高め、落ち着いた権威あるナレーション生成でメッセージを効果的に伝え、強力な政府コミュニケーションを体現します。
サンプルプロンプト2
新しい市職員向けに、公共記録請求の標準操作手順を説明する2分間の詳細なトレーニングビデオを制作します。このビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルが必要で、画面録画とテキストオーバーレイを組み込み、プロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを利用して迅速に開発し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、AIビデオプラットフォームが内部トレーニングをどのように効率化できるかを示します。
サンプルプロンプト3
年次市クリーンアップイベントへのコミュニティ参加を促す30秒の活気あるソーシャルメディアキャンペーンビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、エネルギッシュで、ダイナミックなトランジションとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを特徴とします。この市のサービスビデオジェネレーターは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に使用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、モチベーショナルなナレーション生成を含めて、エンゲージメントと市民コミュニケーションを促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市のサービスビデオジェネレーターの使い方

政府コミュニケーションのために設計されたAIビデオプラットフォームで、効果的な公共サービスアナウンスメントと市民コミュニケーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
政府コミュニケーションと公共サービスアナウンスメント専用に設計されたテンプレートライブラリから選択します。
2
Step 2
スクリプトとナレーションを作成
ビデオスクリプトを貼り付け、先進的なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、市のサービスプロモーションビデオの自然なナレーションを生成します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ロゴ、カラー、フォントを含むカスタムブランディングコントロールを適用して、機関のビジュアルアイデンティティを維持し、市のサービスビデオを作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションを追加して説明ビデオを完成させ、さまざまな市民コミュニケーションチャネルにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと公共教育のエンゲージメントを向上

.

ダイナミックなAI生成ビデオコンテンツで、公共教育キャンペーンと内部トレーニングの効果を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして市のサービスビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームで、市のサービスビデオの生成プロセス全体を簡素化します。テキスト-to-ビデオ機能を活用することで、シンプルなテキストスクリプトをリアルなAIアバターと自然なナレーション生成を備えた魅力的なコンテンツに変換し、効果的な市民コミュニケーションを実現します。

公共サービスアナウンスメントのためにHeyGenに統合されているアクセシビリティ機能は何ですか？

HeyGenは包括的な政府コミュニケーションを優先し、強力な字幕とキャプション機能を提供します。これらの技術的な機能により、作成されたすべての公共サービスアナウンスメントと説明ビデオがアクセス可能でコンプライアンスを満たし、より広いオーディエンスに効果的に届きます。

HeyGenを使用してビデオ制作を行う際に、市の組織はブランドを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、市の組織がビデオを完全にカスタマイズできるようにします。公式のロゴ、特定のブランドカラー、その他のビジュアル要素を簡単に組み込むことができ、すぐに使えるテンプレートを利用して、すべてのソーシャルメディアコンテンツと公共キャンペーンで一貫性を確保します。

HeyGenは多様な政府コミュニケーションニーズに適したスケーラブルなAIビデオジェネレーターですか？

はい、HeyGenは非常に効率的でスケーラブルなAIビデオジェネレーターとして機能し、政府コミュニケーションの多様でしばしば大量の要件に完全に適しています。その強力なAI駆動のスイートは、市のサービスプロモーションビデオから緊急の公共情報まで、さまざまなマーケティング資産の迅速な制作を可能にし、公共部門チームのワークフローを最適化します。