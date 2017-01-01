市のサービスビデオジェネレーター：迅速に魅力的なPSAを作成
魅力的なAIアバターで政府のコミュニケーションを強化し、公共サービスアナウンスメントをより広く、よりアクセスしやすくします。
多様な地元コミュニティに向けて、都市のゾーニング法の変更について知らせる45秒の説得力のある公共サービスアナウンスメントを作成します。ビデオはプロフェッショナルでありながら共感的なビジュアルスタイルを採用し、明確なグラフィックスと理解しやすいテキストを使用して、コンプライアンス機能を確保します。HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを高め、落ち着いた権威あるナレーション生成でメッセージを効果的に伝え、強力な政府コミュニケーションを体現します。
新しい市職員向けに、公共記録請求の標準操作手順を説明する2分間の詳細なトレーニングビデオを制作します。このビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルが必要で、画面録画とテキストオーバーレイを組み込み、プロフェッショナルなナレーションを添えます。HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを利用して迅速に開発し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、AIビデオプラットフォームが内部トレーニングをどのように効率化できるかを示します。
年次市クリーンアップイベントへのコミュニティ参加を促す30秒の活気あるソーシャルメディアキャンペーンビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、エネルギッシュで、ダイナミックなトランジションとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを特徴とします。この市のサービスビデオジェネレーターは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に使用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、モチベーショナルなナレーション生成を含めて、エンゲージメントと市民コミュニケーションを促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして市のサービスビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームで、市のサービスビデオの生成プロセス全体を簡素化します。テキスト-to-ビデオ機能を活用することで、シンプルなテキストスクリプトをリアルなAIアバターと自然なナレーション生成を備えた魅力的なコンテンツに変換し、効果的な市民コミュニケーションを実現します。
公共サービスアナウンスメントのためにHeyGenに統合されているアクセシビリティ機能は何ですか？
HeyGenは包括的な政府コミュニケーションを優先し、強力な字幕とキャプション機能を提供します。これらの技術的な機能により、作成されたすべての公共サービスアナウンスメントと説明ビデオがアクセス可能でコンプライアンスを満たし、より広いオーディエンスに効果的に届きます。
HeyGenを使用してビデオ制作を行う際に、市の組織はブランドを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、市の組織がビデオを完全にカスタマイズできるようにします。公式のロゴ、特定のブランドカラー、その他のビジュアル要素を簡単に組み込むことができ、すぐに使えるテンプレートを利用して、すべてのソーシャルメディアコンテンツと公共キャンペーンで一貫性を確保します。
HeyGenは多様な政府コミュニケーションニーズに適したスケーラブルなAIビデオジェネレーターですか？
はい、HeyGenは非常に効率的でスケーラブルなAIビデオジェネレーターとして機能し、政府コミュニケーションの多様でしばしば大量の要件に完全に適しています。その強力なAI駆動のスイートは、市のサービスプロモーションビデオから緊急の公共情報まで、さまざまなマーケティング資産の迅速な制作を可能にし、公共部門チームのワークフローを最適化します。