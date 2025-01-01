自治体情報ビデオジェネレーター：市民を瞬時に引き込む
複雑な自治体情報を魅力的な公共情報ビデオに迅速に変換し、HeyGenのAIアバターを活用してダイナミックなプレゼンテーションを実現します。
すべての市民向けに、新しいオンライン市政ポータルを使用して市のアラートに登録し、請求書を支払う方法を示す2分間のチュートリアルビデオをデザインしてください。ビデオはクリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画を行いながら、音声は落ち着いて指示的であり、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してプロセスを正確に案内します。
すべてのコミュニティメンバーを対象に、厳しい天候への備えのための重要なステップを詳述する60秒の公共サービスアナウンスメントを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは緊急性がありながら安心感を与えるもので、明確なグラフィックを使用して安全のヒントを伝え、権威あるが共感的な音声トーンでサポートし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを追加して、地方政府のコミュニケーションに効果的に重要なメッセージを伝えます。
家族やコミュニティメンバーを年次タウンフェアに招待するための30秒のプロモーションビデオを特にソーシャルメディア向けに開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的かつ活気に満ちたもので、活気あるコミュニティ中心のイメージを紹介し、熱狂的で招待的な音楽と明確な行動喚起を組み合わせます。この魅力的なビデオは、市民コミュニケーションに理想的であり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに迅速に適応させることができ、AIアバターを使用して視聴者を個人的に招待することも可能です。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenの自治体コミュニケーションにおける主要な機能は何ですか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、地方自治体が高品質な公共情報ビデオを制作し、市民とのコミュニケーションを強化することを可能にします。スクリプトから魅力的なコンテンツを作成するプロセスを簡素化し、効率的な自治体サービスビデオメーカーとして活躍します。
HeyGenは公共サービスアナウンスメントのブランディングをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、自治体のロゴ、色、フォントをすべての公共サービスアナウンスメントに簡単に組み込むことができ、一貫したビジュアルアイデンティティとプロフェッショナルな出力を確保します。
HeyGenはどのようにしてテキストを音声付きビデオに変換しますか？
HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能により、書かれたスクリプトから瞬時にビデオを生成できます。音声生成が統合されており、自動的に字幕/キャプションを追加することで、すべてのコミュニケーションニーズに対して明確でプロフェッショナルな音声とアクセシビリティを確保します。
公共情報ビデオを作成するためのAIアバターにはどのような種類がありますか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供しており、プロフェッショナルで魅力的な方法でメッセージを伝えることができます。これらのAIアバターは公共情報ビデオを強化し、地方政府のコミュニケーションをよりダイナミックで市民に親しみやすいものにします。