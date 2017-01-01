多言語ビデオメーカー グローバルAIビデオを瞬時に作成

グローバルなリーチを瞬時に拡大。スクリプトを使用して、あらゆる言語で魅力的なビデオに変換します。

国際的な市場拡大を目指す中小企業のオーナーをターゲットにした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、多様なグローバル市場を紹介し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してメッセージを瞬時にローカライズする方法を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

教育者やコンテンツクリエイター向けに、複数の言語で教育コンテンツを簡単に生成する方法を示す60秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、魅力的なAIアバターがメッセージを明確かつ明瞭に伝え、AIアバターの力でグローバルな学生層にリーチする様子を示します。
マーケティングチーム向けに、迅速なローカライズで新製品をグローバルに展開することに焦点を当てた30秒のスリークでテンポの速い広告をデザインしてください。ビデオはクイックカットと視覚的に魅力的なリッチグラフィックスとビデオアセットを使用し、さまざまな言語でのプロフェッショナルなボイスオーバー生成を組み合わせて、異なる文化間で効果的にコミュニケーションを図ります。
一貫したグローバルアップデートを必要とする内部チーム向けに、90秒の企業コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確、テンプレートとシーンからの事前デザインされたレイアウトを使用し、複数の言語に適応させ、メッセージが簡潔で魅力的であることを保証し、多様な国際的な労働力に向けて画面上のテキストで補強します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多言語ビデオメーカーの仕組み

コンテンツをグローバルメッセージに簡単に変換。高度なAIビデオプラットフォームを使用して、140以上の言語で魅力的なビデオを作成、ローカライズ、配信します。

1
Step 1
コアビデオを作成
AIビデオ作成ツールを使用してビデオを生成することから始めます。スクリプトを入力するだけで、選択したAIアバターとシーンを使用してダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
ターゲット言語を選択
HeyGenの多言語サポートを利用して、140以上の言語から選択します。プラットフォームが自動的にスクリプトを翻訳し、ボイスオーバーを生成するため、コンテンツを世界中でアクセス可能にします。
3
Step 3
ローカライズをカスタマイズ
ローカライズ機能を使用して多言語コンテンツを洗練させます。翻訳、ボイススタイルを簡単に調整し、字幕やキャプションを追加して文化的な正確性と完璧なオーディエンスエンゲージメントを確保します。
4
Step 4
グローバルビデオをエクスポート
多言語ビデオが完成したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。高品質でローカライズされたビデオコンテンツで国境を越えてメッセージを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたグローバルトレーニング

.

さまざまな言語にローカライズされた魅力的なAIビデオを提供することで、グローバルな従業員トレーニングを強化します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、ユーザーがAIビデオ作成を効率化できるようにします。プロフェッショナルなビデオ制作を手軽に行えるAIビデオメイキングアシスタントとして機能します。

HeyGenは私のビデオにリアルなAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenは多様な表現力豊かなAIアバターを提供し、メッセージを生き生きと伝えることができます。また、プラットフォーム内で利用可能な豊富なグラフィックスとビデオアセットのライブラリを使用して、視覚的なストーリーテリングを強化することもできます。

HeyGenは多言語コンテンツにどのような創造的な可能性を提供しますか？

HeyGenは140以上の言語をサポートする強力な多言語ビデオメーカーであり、グローバルなオーディエンスにシームレスなローカライズを可能にします。多様な言語環境でメッセージが共鳴するように、本格的なボイスオーバーを生成できます。

HeyGenは効率的なビデオ生成のためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、プロジェクトを開始するための1000以上のカスタムビデオテンプレートを提供します。これにより、迅速なコンテンツ制作が可能になり、特定のニーズに合わせたテキスト編集とカスタマイズが容易になります。