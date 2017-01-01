多言語ビデオジェネレーター: AIでグローバルコンテンツを作成
AIボイスオーバー生成を使用して、175以上の言語にビデオを簡単に翻訳およびローカライズします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイターを対象にした、45秒の洗練されたモダンなビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミック、クイックカットと画面上のテキストで主要な利点を強調します。HeyGenの「AIアバター」と「テンプレート＆シーン」がコンテンツ作成を効率化する様子を示し、プロフェッショナルなブランドメッセージを作成するための究極の「AIビデオジェネレーター」として紹介します。
企業トレーナーや人事部門向けに、効率的な知識伝達に焦点を当てた、60秒の情報豊かで明確なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでシンプル、クリーングラフィックスと読みやすい字幕を使用します。このビデオは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」と「字幕/キャプション」機能がカスタマイズされたトレーニングコンテンツの「ビデオ制作の拡大」をサポートし、一貫した内部コミュニケーションのための「自動化されたワークフロー」を保証する様子を示します。
広範なビデオライブラリを持つグローバルなコンテンツプロデューサーや教育者向けに、30秒のダイナミックな世界規模のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、異なる言語がシームレスに統合されたクリップを紹介します。この作品は、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」機能を強調し、既存のコンテンツを世界中でアクセス可能にするために「どんなビデオも翻訳できる」最高の「ビデオ翻訳者」として位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、スタジオ品質のビデオを簡単に作成できるように、先進的なAIを活用しています。これには、魅力的なデジタルアバターの生成や、豊富なテンプレートライブラリの利用が含まれます。ブランド要素や豊かなグラフィックスを使用してAIビデオをカスタマイズし、クリエイティブなビジョンを実現できます。
HeyGenはグローバルコンテンツに対してどのような多言語機能を提供しますか？
HeyGenは、175以上の言語をサポートする強力な多言語ビデオジェネレーターおよびAIビデオ翻訳者として際立っています。どんなビデオでもシームレスにローカライズし、正確な字幕を生成し、グローバルな視聴者向けにリアルなボイスクローンを提供します。
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを直接高品質なAIビデオに変換することで、ビデオ制作を効率化します。私たちのプラットフォームはコンテンツワークフローを自動化し、瞬時にボイスオーバーを作成し、テキストからビデオを効率的に生成することで、ビデオ出力を大幅に拡大します。
HeyGenでAIビデオやデジタルアバターをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、AIビデオやデジタルアバターを豊富なオプションでカスタマイズする力を提供します。自分自身のデジタルバージョンを作成し、ビデオコンテンツのあらゆる側面を豊かなグラフィックスで個別化し、ブランドコントロールを適用して一貫したプロフェッショナルな外観を確保できます。