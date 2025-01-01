グローバルリーチのためのマルチリンガルチュートリアルビデオテンプレート
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的でローカライズされたチュートリアルビデオに変換し、グローバルな視聴者に届けましょう。
ソフトウェア開発者やITトレーナーを対象にした1.5分間の詳細な指導ビデオを作成し、新しいコーディングコンセプトを説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書面によるドキュメントを視覚的なガイドにシームレスに変換し、技術的な正確性を確保します。自動生成された字幕/キャプションで理解を深め、すべての視聴者に明確さとアクセス性を提供します。
国際的なマーケティングチーム向けの2分間の魅力的な企業トレーニングモジュールを設計し、新しいグローバルキャンペーンのベストプラクティスを紹介します。マルチリンガルチュートリアルビデオテンプレートを活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して一貫したブランドの外観を確立し、AIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用してローカライズされたメッセージをシームレスに届け、多様な文化に響くインパクトのあるマルチリンガルビデオを作成します。
新しい社内ポリシーを紹介するための0.75分間の簡潔な説明ビデオを企業コミュニケーター向けに開発し、さまざまなプラットフォームに最適化します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、外部資産を必要とせずに視覚的な物語を豊かにします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのデバイスで最適な視聴を保証し、ブランドビデオの洗練されたプロフェッショナルな出力を保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスクリプトからAIビデオを作成しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーを使用すると、スクリプトからテキスト-to-ビデオを簡単に変換できます。スクリプトを入力するだけで、AIアバターと同期されたボイスオーバー生成を備えたプロフェッショナルなビデオが生成されます。これにより、ビデオ生成プロセスが効率化されます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けにマルチリンガルビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは簡単にマルチリンガルビデオを制作する力を提供します。AIビデオ翻訳機能と1クリック翻訳を利用して、マルチリンガルのボイスオーバーとクローズドキャプションを生成し、さまざまな言語でグローバルな視聴者に響くコンテンツを確保します。
HeyGenが提供するビデオパーソナライゼーションのための高度なAI機能は何ですか？
HeyGenは、パーソナライゼーションのための強力なAI機能を提供しており、多様なAIアバターを含んでいます。また、高度なボイスオーバー生成を活用して、自然なナレーションを作成し、複雑な編集スキルを必要とせずにビデオのエンゲージメントとプロフェッショナルな品質を向上させます。
HeyGenでビデオをカスタマイズしてエクスポートする方法は？
HeyGenの直感的なビデオエディターを使用すると、豊富なグラフィックの組み込みからアスペクト比のリサイズまで、広範なカスタマイズが可能です。ビデオが完成したら、さまざまな形式で簡単にエクスポートでき、自動トランスクリプションと字幕が付いており、配信の準備が整います。