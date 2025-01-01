多言語チュートリアルビデオメーカーでグローバルリーチを解放
AIを活用したスクリプトからのテキストビデオで、トレーニングビデオを簡単にローカライズし、グローバルな視聴者とのエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコース作成者向けに、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、既存の書面コンテンツを魅力的なレッスンに変える簡単さを示す、45秒の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、明確で落ち着いたナレーションと自動「字幕/キャプション」を使用して、多様な学習者向けに効果的に「コンテンツをローカライズ」してください。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした、HeyGenの「AIビデオメーカー」としての迅速なコンテンツ作成力を示す、ダイナミックな30秒のプロモーションビデオを制作してください。テンポの速いビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、「事前デザインされたテンプレート」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」がキャンペーン開発をどのように効率化するかを強調してください。
企業トレーナー向けに、HeyGenが従業員オンボーディングのための「エンドツーエンドのビデオ生成」ソリューションを提供する方法を詳述する、洗練された90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは企業的でプロフェッショナルなもので、権威あるナレーションを伴い、さまざまな内部プラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の容易さと「プロンプトネイティブビデオ作成」の効率性を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、エンドツーエンドのビデオ生成を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターと事前デザインされたテンプレートを使用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、コンテンツ制作を大幅にスピードアップできます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けにビデオコンテンツをローカライズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力な多言語チュートリアルビデオメーカーとして、ユーザーがコンテンツを効率的にローカライズするのを支援します。多言語のナレーションをサポートしており、カスタマイズされたトレーニングビデオで多様なグローバル視聴者に簡単にリーチし、エンゲージメントを高めることができます。
HeyGenの事前デザインされたテンプレートはコンテンツクリエイターにどのような利点を提供しますか？
HeyGenの事前デザインされたテンプレートは、オンラインコース作成者や迅速なコンテンツを必要とする企業にとって大きなスタートを提供します。これらのテンプレートは一貫性とプロフェッショナリズムを保証し、ユーザーがトレーニングビデオの魅力的なストーリーに集中し、トレーニングのエンゲージメントを向上させることを可能にします。
HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成するための効果的なソリューションとして何が優れていますか？
HeyGenはプロフェッショナルなトレーニングビデオのための効果的なAIビデオメーカーであり、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの機能を提供します。企業トレーニングのためのコスト効率の高いソリューションを提供し、LMS統合に対応した高品質のコンテンツを制作することができます。