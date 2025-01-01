グローバルEラーニングのための多言語トレーニングビデオテンプレート
AIボイスアクターとシームレスなナレーション生成を使用して、Eラーニングビデオを簡単にローカライズし、あらゆるグローバルオーディエンスに届けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェア機能をグローバルな顧客基盤に紹介する45秒の指導ビデオを開発してください。説明は明確で簡潔であるべきです。ビジュアルスタイルは洗練されており、チュートリアルに焦点を当て、画面録画とクリーンなグラフィックを組み込みます。音声はクリアなナレーションと、さまざまな言語での字幕/キャプションをオプションで提供し、アクセシビリティを向上させます。このビデオはローカリゼーション機能を強調し、すべてのユーザーがアップデートを理解できるようにし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプション機能を使用して効率的に作成されます。
分散チーム向けに「リモート生産性のための5つのクイックヒント」を提供する30秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に刺激的で、アニメーションテキストオーバーレイとメディアライブラリからの関連するストック映像を使用し、フレンドリーでアップビートなAIボイスアクターが補完します。この魅力的なコンテンツは、HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して、グローバルチームを動機付け、つなげるために設計されています。
国際オフィスの従業員向けに重要な会社全体の方針変更を発表する90秒の包括的な内部コミュニケーションビデオを制作してください。トーンは権威あるものでありながら安心感を与えるもので、プロフェッショナルなAIアバターがブランド化された背景でメッセージを伝え、異なる地域向けに同期されたスクリプト翻訳とナレーションを提供します。この重要なビデオは、より広範なグローバルトレーニングプログラムの一部として、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して開発され、明確さと広範なアクセス性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオの創造性をどのように向上させますか？
HeyGenは、AIアバターと多言語トレーニングビデオテンプレートの多様な範囲を活用して、魅力的なコンテンツを作成する力を与えます。ユニークなシーンやビジュアル要素でビデオをカスタマイズし、Eラーニング教材の創造的な魅力を大幅に向上させることができます。
HeyGenはグローバルトレーニングプログラムにどのような多言語機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプト翻訳と自動字幕および吹き替えのためのAIボイスアクターテクノロジーを含む強力なローカリゼーション機能を提供します。これにより、多言語Eラーニングビデオの効率的な作成が可能になり、グローバルトレーニングプログラムが世界中でアクセス可能で効果的であることを保証します。
HeyGenでEラーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ビデオをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供し、Eラーニングビデオ制作がブランドアイデンティティに一致するようにします。ロゴやブランドカラーを組み込み、ライブラリからさまざまなテンプレートやメディアを使用して魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenのAI駆動ツールはEラーニングビデオ制作をどのように効率化しますか？
HeyGenのAI駆動ツールは、スクリプトから画面までのEラーニングビデオ制作プロセス全体を簡素化します。テキストからビデオへの生成やAIアバターなどの機能により、制作時間を大幅に短縮し、高品質なトレーニングビデオやオンボーディングコンテンツを効率的に作成することが容易になります。