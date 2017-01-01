多言語トレーニングビデオメーカー：グローバル学習の拡大

リアルなAIアバターを使用して、280以上の言語で魅力的な従業員トレーニングビデオを簡単に制作します。

45秒のエネルギッシュでプロフェッショナルな動画を想像してください。小規模ビジネスのオーナーや人事マネージャーを対象に、どのように簡単にプレーンなテキストを魅力的なトレーニング動画に変換できるかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、直感的なインターフェースのクイックカットを特徴とし、熱意あるナレーションが伴います。この動画はHeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を紹介し、その使いやすさを強調しながら、本当の多言語トレーニング動画メーカーとしての姿を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーニング部門やL&Dスペシャリストを対象にした60秒の魅力的で指導的な動画を作成してください。従業員トレーニング動画のパーソナライズに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、AIアバターが多様な企業環境で対話し、自信に満ちた権威あるナレーションが補完します。この作品はHeyGenの革新的な「AIアバター」機能を強調し、スケーラブルで影響力のある学習のためのカスタムビデオテンプレートの作成方法を示します。
サンプルプロンプト2
グローバル企業や教育者向けに30秒の情報豊富で簡潔な動画を開発し、多様なオーディエンス間でのシームレスなコミュニケーションを強調します。ビジュアルスタイルはグローバルにインスパイアされ、アニメーションテキストとクリーングラフィックスが伴い、明確で中立的なナレーションが付随します。この動画はHeyGenの「字幕/キャプション」機能を紹介し、どのようにしてトレーニング動画クリエイターが280以上の言語でコンテンツを簡単にアクセス可能にできるかを示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに50秒のダイナミックで革新的な動画を制作し、既存の書かれたコンテンツを迅速に魅力的な動画に変換する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に豊かで、ストック映像やメディアライブラリアセットを組み込み、エネルギッシュでモダンなサウンドトラックが伴います。この動画はHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を強調し、スクリプトを瞬時に魅力的なナラティブに変えるAIビデオジェネレーターとしての力を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多言語トレーニングビデオメーカーの仕組み

言語の壁を克服し、グローバルチーム向けにプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
コンテンツを作成するか、既存のテキストを魅力的なシーンに変換し、テキスト・トゥ・ビデオ変換を活用します。この初期ステップはプロジェクト構築の鍵です。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、人間味のあるタッチでメッセージを伝え、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
多言語オーディオを追加
スクリプトから280以上の言語で高品質なAI吹き替えを簡単に生成し、トレーニングがグローバルに響くようにします。
4
Step 4
グローバルにエクスポートして共有
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させ、学習管理システムとシームレスに統合するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるモチベーショナルコンテンツを提供

従業員のためにインスパイアリングで高揚感のあるモチベーショナルビデオを作成し、ポジティブでエンゲージされた職場文化を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、プロセス全体を簡素化します。ユーザーはAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、高品質な従業員トレーニングビデオを迅速に制作でき、広範なビデオ編集の専門知識は不要です。

HeyGenはグローバルな労働力向けに多言語トレーニングビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な多言語トレーニングビデオメーカーであり、豊富なAI吹き替えと自動字幕/キャプションを多数の言語で提供します。この機能により、トレーニングコンテンツが多様なグローバルオーディエンスにとってアクセス可能で影響力のあるものとなります。

HeyGenで生成されたビデオのブランディングにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタムビデオテンプレートを利用し、会社のロゴを追加し、特定のブランドカラーを統合し、他のブランディング要素をAIビデオジェネレーターの出力に直接組み込むことができます。

HeyGenはどのようにしてAIアバターをテキスト・トゥ・ビデオ変換に利用しますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトからのシームレスなテキスト・トゥ・ビデオ変換を実現します。これらのAIアバターはリアルなボイスオーバー生成を備えており、自然で魅力的な方法でコンテンツを提供し、効率的なトレーニングビデオクリエイターとなります。