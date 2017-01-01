グローバルチーム向け多言語トレーニング動画ジェネレーター

L&Dチームが280以上の言語で魅力的でコスト効率の高い従業員トレーニング動画を作成できるように、先進的なAIアバターを活用しましょう。

グローバルなL&Dチーム全体で一貫した多言語トレーニングを提供するのに苦労していますか？AIアバターが複雑なコンプライアンス手続きを複数の言語で説明する、90秒のプロフェッショナルでクリーンな動画を想像してみてください。この魅力的な動画は、L&Dの専門家や企業トレーナーを対象としており、明確で権威あるナレーション生成により、すべての従業員が重要な情報を理解し、言語の壁を簡単に乗り越えることができます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門やITサポートチーム向けに設計された、簡潔な2分間の指導動画で従業員のオンボーディングプロセスを革新しましょう。この視覚的なステップバイステップ動画は、画面共有要素やインフォグラフィックを特徴としており、シンプルなスクリプトからテキストから動画への機能を使用して簡単に生成できます。落ち着いた情報提供のナレーションにより、新入社員が重要な技術手順を迅速に把握し、トレーニングを効率的かつスケーラブルにします。
サンプルプロンプト2
中小企業のオーナーやトレーニングマネージャーが、予算を超えずに高インパクトなトレーニング動画を迅速に作成できる方法を、ダイナミックな60秒のクリップで発見してください。このテンポの速い動画は、モダングラフィックスと迅速な作成ステップを紹介し、AI動画ジェネレーターが事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、コスト効率よく魅力的なコンテンツを生成する方法を強調します。明るく熱意ある音声スタイルが、さまざまな内部コミュニケーションのための動画作成の簡単さとスピードを伝えます。
サンプルプロンプト3
グローバル企業やコンテンツマネージャーが、プロフェッショナルな45秒の動画でトレーニングコンテンツを簡単に更新し、ローカライズできるようにしましょう。この動画は、シームレスなトランジションとグローバルにアクセス可能なビジュアルを特徴としており、ボイスオーバー生成がAIダビングを促進し、既存の資料を280以上の言語に翻訳し適応させる方法を示します。スムーズでプロフェッショナルな声が、HeyGenのプラットフォームを活用して多言語トレーニング動画を強化し、文化的関連性と広範なリーチを確保する方法を視聴者に案内します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

多言語トレーニング動画ジェネレーターの仕組み

AIを活用した動画作成で従業員トレーニングを革新し、280以上の言語で一貫性のある魅力的なコンテンツを簡単に提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツの作成から始めましょう。プラットフォームの直感的なインターフェースやAIアシスタントを活用してスクリプトを洗練し、強力なスクリプトから動画への機能を利用してメッセージを効果的に構築します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。カスタム動画テンプレートと豊富なメディアライブラリを使用して、トレーニングモジュールの美学に完全にマッチする魅力的なシーンをデザインします。
3
Step 3
多言語ボイスオーバーとダビングを追加
希望する言語で高品質のボイスオーバーを生成します。AIダビングをシームレスに適用し、動画を280以上の言語に翻訳して、L&Dチームのためにグローバルなアクセスを確保します。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして配信
理解を深めるために字幕/キャプションを追加して動画を完成させます。LMSや他の学習プラットフォームに簡単に統合できるように、共有可能なトレーニング動画をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを簡素化

.

複雑な主題を明確で魅力的で理解しやすいAI駆動の動画に変換し、あらゆる分野での教育成果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAI動画生成を効率化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストから動画への機能を活用して、効率的な動画作成を実現します。スクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換するエンドツーエンドの動画生成ソリューションを提供します。

HeyGenは多言語トレーニング動画を作成できますか？

はい、HeyGenは強力な多言語トレーニング動画ジェネレーターとして機能し、280以上の言語でAIダビングをサポートします。これには、正確な字幕とキャプションの生成が含まれ、グローバルなコミュニケーションをシームレスにします。

HeyGenは動画作成にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトから動画へのシームレスな変換、自動的なボイスオーバー生成、同期された字幕/キャプションの生成など、強力な技術的機能を提供します。AIアシスタントがユーザーを動画作成プロセス全体でガイドし、複雑なタスクを簡素化します。

HeyGenはブランド用のカスタム動画テンプレートをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはカスタム動画テンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色のカスタマイズを含みます。これにより、すべての従業員トレーニングとオンボーディング動画がブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。