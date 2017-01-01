グローバルチーム向け多言語トレーニング動画ジェネレーター
L&Dチームが280以上の言語で魅力的でコスト効率の高い従業員トレーニング動画を作成できるように、先進的なAIアバターを活用しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門やITサポートチーム向けに設計された、簡潔な2分間の指導動画で従業員のオンボーディングプロセスを革新しましょう。この視覚的なステップバイステップ動画は、画面共有要素やインフォグラフィックを特徴としており、シンプルなスクリプトからテキストから動画への機能を使用して簡単に生成できます。落ち着いた情報提供のナレーションにより、新入社員が重要な技術手順を迅速に把握し、トレーニングを効率的かつスケーラブルにします。
中小企業のオーナーやトレーニングマネージャーが、予算を超えずに高インパクトなトレーニング動画を迅速に作成できる方法を、ダイナミックな60秒のクリップで発見してください。このテンポの速い動画は、モダングラフィックスと迅速な作成ステップを紹介し、AI動画ジェネレーターが事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、コスト効率よく魅力的なコンテンツを生成する方法を強調します。明るく熱意ある音声スタイルが、さまざまな内部コミュニケーションのための動画作成の簡単さとスピードを伝えます。
グローバル企業やコンテンツマネージャーが、プロフェッショナルな45秒の動画でトレーニングコンテンツを簡単に更新し、ローカライズできるようにしましょう。この動画は、シームレスなトランジションとグローバルにアクセス可能なビジュアルを特徴としており、ボイスオーバー生成がAIダビングを促進し、既存の資料を280以上の言語に翻訳し適応させる方法を示します。スムーズでプロフェッショナルな声が、HeyGenのプラットフォームを活用して多言語トレーニング動画を強化し、文化的関連性と広範なリーチを確保する方法を視聴者に案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAI動画生成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストから動画への機能を活用して、効率的な動画作成を実現します。スクリプトをプロフェッショナルな動画に簡単に変換するエンドツーエンドの動画生成ソリューションを提供します。
HeyGenは多言語トレーニング動画を作成できますか？
はい、HeyGenは強力な多言語トレーニング動画ジェネレーターとして機能し、280以上の言語でAIダビングをサポートします。これには、正確な字幕とキャプションの生成が含まれ、グローバルなコミュニケーションをシームレスにします。
HeyGenは動画作成にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトから動画へのシームレスな変換、自動的なボイスオーバー生成、同期された字幕/キャプションの生成など、強力な技術的機能を提供します。AIアシスタントがユーザーを動画作成プロセス全体でガイドし、複雑なタスクを簡素化します。
HeyGenはブランド用のカスタム動画テンプレートをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはカスタム動画テンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色のカスタマイズを含みます。これにより、すべての従業員トレーニングとオンボーディング動画がブランドアイデンティティに完全に一致することを保証します。