グローバルリーチのための多言語プロモビデオメーカー
プロモビデオを瞬時に翻訳して新しい市場にリーチしましょう。私たちのプラットフォームは、先進的なボイスオーバー生成でグローバルコミュニケーションを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
静的なテキストを動的なビジュアルレッスンに変える必要が頻繁にあるコンテンツクリエイターやオンライン教育者向けの45秒間の魅力的なビデオを想像してください。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルとアップビートなサウンドトラックを使用し、ユーザーがスクリプトから直接ビデオを生成できるようにすることで、AIビデオメーカーがコンテンツ作成をどのように効率化するかを示します。これにより、テキストからビデオへの変換が時間を節約し、エンゲージメントを高める力を持っていることを強調します。
小規模ビジネスオーナーや人事部門向けに作成された90秒間の教育ビデオを思い描いてください。AIアバターを使用した社内コミュニケーションとトレーニングの利点を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて親しみやすく、AIアバターが異なる役割や言語を示し、多言語ビデオ配信を行います。落ち着いた明瞭な音声ナレーションが視聴者をガイドし、AIアバターがどのようにして説明ビデオを簡単にカスタマイズできるかを強調します。
国際的なトレーニングマネージャーやeラーニング開発者向けに、コンテンツローカリゼーションの高度な技術を掘り下げた包括的な2分間のチュートリアルを想像してください。このビデオは、技術的に正確なビジュアルスタイルを必要とし、字幕/キャプションの包括的な機能を強調するために明確な画面デモンストレーションを使用します。権威ある情報豊富な音声トラックが視聴者をガイドし、AI Video Translatorが多様な言語の観客向けにトレーニング資料を適応させる複雑なプロセスを簡素化する究極のソリューションとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして多言語ビデオ作成を可能にしますか？
HeyGenは、先進的なAI Video Translator技術を活用して言語の壁を打破する強力な多言語プロモビデオメーカーです。シームレスなAI音声吹き替えと自動リップシンクを提供し、ビデオコンテンツのグローバルなローカリゼーションを簡単かつ本格的に行います。
HeyGenはテキストを魅力的なAIビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオ作成ツールを使用すると、テキストをビデオに簡単に変換でき、直感的なAIビデオメーカーとして機能します。多様なAIアバターから選択してメッセージを伝え、スクリプトを視覚的に生き生きとさせることができます。
HeyGenはビデオのローカリゼーションにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ビデオのローカリゼーションを簡素化する包括的な翻訳ツールを提供し、コンテンツがグローバルに共鳴することを保証します。複数の言語で字幕を簡単に生成およびカスタマイズでき、多様な視聴者にとって多言語ビデオをアクセスしやすく魅力的にします。
企業はHeyGenをどのように説明ビデオに利用できますか？
企業は、HeyGenを効率的なAIビデオメーカーとして利用し、高品質の説明ビデオやプロモビデオコンテンツを迅速に制作できます。直感的なビデオエディターと豊富なビデオテンプレートが制作プロセスを効率化し、複雑なアイデアを明確かつプロフェッショナルに伝えるのに役立ちます。