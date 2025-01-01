究極の多言語プロモーションビデオジェネレーター
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、さまざまな市場を引き付けるメッセージを簡単にローカライズします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
コンテンツクリエイターや小規模ビジネスを対象に、プロモーションビデオを迅速かつ効率的に生成するための90秒のインストラクションビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを使用し、明確で自然なAIボイスオーバーと組み合わせて、AIビデオジェネレーターが基本的なスクリプトをどのように洗練されたビデオに変えるかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用することで、制作時間を大幅に短縮できることを強調してください。
教育機関や企業の研修部門を対象に、2分間の技術ウォークスルーを制作し、多言語字幕とキャプションの精度に焦点を当ててください。ビデオは、情報を提供する明確なビジュアルスタイルを採用し、複雑な概念を理解しやすいグラフィックで提示し、同期されたAI生成のボイスオーバーを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を示し、異なる言語のキャプションを簡単に追加およびカスタマイズする方法を示し、効果的なAIダビングを通じてトレーニング資料をグローバルにアクセス可能にします。
マーケティングエージェンシーや予算を重視する企業を対象に、制作コストを大幅に削減する方法を示す45秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビデオは、迅速で解決志向のビジュアル美学を特徴とし、直接的で説得力のあるAI生成のボイスオーバーと組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を紹介し、プロフェッショナルな品質のビデオを迅速に作成し、時間と費用を最小限に抑えながら品質を損なわない方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルな視聴者向けのビデオローカライゼーションプロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ翻訳とAIダビング機能を活用し、クリエイターがプロモーションビデオを簡単にローカライズできるようにします。この技術はシームレスな翻訳とリップシンクを保証し、コンテンツがグローバルな視聴者に響くようにします。
HeyGenはスクリプトからAIビデオを生成するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、強力なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、書かれたスクリプトを高品質のAIビデオに変換します。このプロセスには、リアルなAIアバターの生成と同期されたAIボイスオーバーが含まれ、複雑なビデオ制作を簡素化します。
HeyGenはカスタムAIアバターと特定のブランディングコントロールを使用してブランドビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、ユーザーが特定のブランディング要素とカスタムAIアバターを統合することで、プロフェッショナルなブランドビデオの作成をサポートします。これにより、すべてのビデオコンテンツで視覚的一貫性が確保され、ブランドアイデンティティが強化されます。
多言語のソーシャルメディアプロモーションを開発するためにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアプロモーションを作成するための理想的なAIビデオジェネレーターであり、制作コストと時間を大幅に削減します。多言語字幕とキャプション、さまざまな事前設計されたテンプレートなどの機能を提供し、キャンペーンをグローバルにより効果的にします。